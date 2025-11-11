logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

배우 윤현민, ‘수백만원대’ 사기 피해…“허무하게 날렸다”

입력 2025 11 11 09:26 수정 2025 11 11 09:26
기사 소리로 듣기
다시듣기
배우 윤현민이 수백만원대 사기 피해를 당한 사실을 털어놨다. SBS ‘미운 우리 새끼’
배우 윤현민이 수백만원대 사기 피해를 당한 사실을 털어놨다. SBS ‘미운 우리 새끼’


배우 윤현민이 수백만원대 사기 피해를 당한 사실을 털어놨다.

9일 방송된 SBS ‘미운 우리 새끼’에는 윤현민, 허경환, 임원희가 프로파일러 표창원 교수의 연구실에 방문한 모습이 공개됐다.

이날 표창원과 함께 범죄 관련 이야기를 나누던 윤현민은 과거 사기 피해를 당한 적이 있다고 고백했다.

그는 “제가 (사기를) 당할 줄 몰랐다”고 운을 뗐다.

이어 “최저가를 찾아서 사이트에 들어갔다”며 “빨리 받아야 하는 상황이라서 채팅으로 대화했다. ‘지금 여기로 입금해주시면 된다’고 하길래 입금했다”고 말했다.

급한 상황이었던 윤현민은 돈을 건네고 나서야 ‘내가 너무 급했는데’라는 생각이 들었다고 한다.

SBS ‘미운 우리 새끼’ 윤현민
SBS ‘미운 우리 새끼’ 윤현민


그러나 이미 늦은 상황이었다. 사이트에 다시 접속하려고 했더니 해당 사이트는 아예 사라지고 없는 상태였다.

윤현민의 사연을 들은 허경환은 “너 하나를 위해서 사이트를 만든 거냐”라며 경악했다.

‘얼마를 입금했냐’는 질문에 윤현민은 “200만원대였다”며 “사기라는 사실을 알고 1시간 동안 가만히 있었다. 되게 허무하고 허탈했다”고 털어놨다.

뉴스24
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 카페 구석서 80분간 스킨십 후 성관계…CCTV 찍힌 남녀, 처벌될까

    thumbnail - 카페 구석서 80분간 스킨십 후 성관계…CCTV 찍힌 남녀, 처벌될까

  2. “암 예방·면역력↑” 놀라운 효과…커피 대신 ‘이 음료’ 어떠세요?

    thumbnail - “암 예방·면역력↑” 놀라운 효과…커피 대신 ‘이 음료’ 어떠세요?

  3. “자연인은 설정?” 김대호, 고급 리조트 포착에 박명수 “적당히 해” 일침

    thumbnail - “자연인은 설정?” 김대호, 고급 리조트 포착에 박명수 “적당히 해” 일침

  4. “너무 속상, 피해보신 분 없기를”…한혜진, 유튜브에 무슨 일이

    thumbnail - “너무 속상, 피해보신 분 없기를”…한혜진, 유튜브에 무슨 일이

  5. “땅 팠을 뿐인데 9억원 나왔다”…집 정원 가꾸다 발견한 ‘이것’ 흙 털었더니 ‘번쩍’

    thumbnail - “땅 팠을 뿐인데 9억원 나왔다”…집 정원 가꾸다 발견한 ‘이것’ 흙 털었더니 ‘번쩍’

  6. “오빠 불러주세요” 여고생 접대하는 성인 남성…마포 ‘호스트 카페’ 버젓이

    thumbnail - “오빠 불러주세요” 여고생 접대하는 성인 남성…마포 ‘호스트 카페’ 버젓이
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved