logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“노래도 춤도 못 해” 배우 박하나, 가수 시절 영상 화제

입력 2025 12 18 14:46 수정 2025 12 18 14:46
기사 소리로 듣기
다시듣기
박하나. FN엔터테인먼트 제공
박하나. FN엔터테인먼트 제공


배우 박하나가 가수 시절 영상에 당황해했다.

17일 오후 방송된 tvN STORY 예능 프로그램 ‘남겨서뭐하게’에는 배우 이유리, 박하나가 게스트로 출연했다.

이날 박하나는 “무명 시절 서러웠던 순간이 있느냐”는 질문에 “가수로 먼저 시작했다. 데뷔를 빨리하고 싶어서 빨리 데뷔할 수 있는 곳에 들어가게 됐다”고 말했다.

그는 “‘퍼니’라는 혼성팀으로 쿨을 겨냥했다. 서브 보컬이었지만 노래도 춤도 잘하지 못했다. 오디션이랑 실제 방송 무대는 다르더라”고 회상했다.

이에 김숙은 휴대폰으로 박하나의 가수 시절 영상을 찾았고, 박하나의 노래 실력에 박세리는 “노래가 심각했다. 이렇게 가수가 되는거냐”고 말해 웃음을 자아냈다.

박하나는 “저 때가 갑자기 방송 3사에서 ‘너희 가수들 라이브해’라는 게 생긴 시기였다. 그 전까지는 AR로 하던 때였다. 저 노래는 지금도 못 한다. 너무 어렵다”고 해명했다.

사진=tvN ‘남겨서뭐하게’ 캡처
사진=tvN ‘남겨서뭐하게’ 캡처


사진=tvN ‘남겨서뭐하게’ 캡처
사진=tvN ‘남겨서뭐하게’ 캡처


이후 배우로 전향한 박하나는 10년의 무명 생활을 겪었다며 “가수를 다시 하려고 하면 연기 쪽에서 연락이 오고, 연기를 할까 하면 가수 쪽에서 연락이 와서 많이 헤맸다”고 말했다.

그러면서 “아르바이트도 많이 했다. 커피숍 아르바이트도 하고 횟집 서빙도 하고 광고 아르바이트도 했다. 그게 너무 서러웠다. 데뷔를 했는데”라고 회상했다.

자신을 무시했던 한 매니저와의 일화도 공개했다. 박하나는 “가수를 하고 나서도 무명을 겪게 되니까 힘들었다. 혼자서 프로필을 돌리러 많이 다녔다”며 “어떤 PD님을 만나고 있는데, 한 매니저가 신인 배우를 소개하려고 데리고 오더라”고 회상했다.

그는 “그 매니저가 제가 혼자 오니까 만만해 보였던 거다. 그 매니저가 남자 신인 배우를 어필하던 중에 저를 보더니 ‘넌 안될 거 같아’라고 하더라”며 “장난 반, 진담 반으로 저한테 민망하게 그렇게 말씀하셨다. 속으로는 내가 진짜 보여주겠다고 마음을 먹었다. 그 매니저와 배우는 이후로 못 봤다”고 말했다.

뉴시스
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. “결혼 앞두고 헤어져”…‘48세’ 박세리, 방송서 충격 고백

    thumbnail - “결혼 앞두고 헤어져”…‘48세’ 박세리, 방송서 충격 고백

  2. 9년 열애 끝 ♥결실…에이핑크 윤보미, 내년 5월 결혼 소식 알렸다

    thumbnail - 9년 열애 끝 ♥결실…에이핑크 윤보미, 내년 5월 결혼 소식 알렸다

  3. 박나래·키 없는 ‘나혼산’…대신 ‘이 사람들’ 합류한다

    thumbnail - 박나래·키 없는 ‘나혼산’…대신 ‘이 사람들’ 합류한다

  4. 식당 앞에서 바지 벗더니 ‘경악’…외국인女 노상방뇨 논란

    thumbnail - 식당 앞에서 바지 벗더니 ‘경악’…외국인女 노상방뇨 논란

  5. ‘암 투병’ 박미선이 전한 밝은 근황 “건강하셔야 해요”

    thumbnail - ‘암 투병’ 박미선이 전한 밝은 근황 “건강하셔야 해요”

  6. “아이유 효과 실감” 부활 김태원, 한 번에 1억원 벌었다

    thumbnail - “아이유 효과 실감” 부활 김태원, 한 번에 1억원 벌었다
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved