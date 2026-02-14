logo
진세연, “‘미우새’ 아들 중 첫키스 상대있다”…폭탄 발언에 스튜디오 초토화

입력 2026 02 14 09:27 수정 2026 02 14 09:27
SBS ‘미운 우리 새끼’
SBS ‘미운 우리 새끼’


배우 진세연이 설 특집 ‘미운 우리 새끼’에 스페셜 MC로 출격한다.

오는 15일 오후 9시 방송되는 SBS ‘미운 우리 새끼’에서 진세연은 “미우새 아들들 중 첫 키스 상대가 있다”고 밝혀 스튜디오를 술렁이게 한다.

예상치 못한 이름이 공개되며 현장이 발칵 뒤집혔다는 후문이다.

그는 “당시 연애 경험이 없어 어려웠지만 열심히 노력했다”고 털어놓으며 첫 키스 비하인드를 전한다.

또한 진세연은 자신을 따라다니는 ‘모태솔로 설’에 대해서도 입을 연다. 과거 한 방송에서 연애 경험이 없다고 밝힌 이후 꼬리표처럼 따라다니고 있다는 설명이다.

진세연은 “이제는 연애 경험이 있다고 밝혀도 기사가 안 난다”며 억울함을 토로한다.

이에 신동엽은 이미지를 벗기 위한 뜻밖의 해결책을 제안해 웃음을 자아낸다.

이어 진세연은 실제 연애 스타일도 공개한다. 그는 “좋아하는 사람 앞에서는 말투가 바뀐다”며 애교를 발산한다.

뉴시스
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
