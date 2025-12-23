남진 “아버지, 전라도 주름잡던 미남 재력가”

남진. 사진=MBC ‘라디오 스타’

가수 남진이 무대를 중심으로 살아가는 음악 인생을 솔직하게 풀어낸다.24일 오후 방송되는 MBC ‘라디오스타’는 남진, 설운도, 자두, 승희가 출연하는 ‘크리스마스 특집: 흥과 함께’로 꾸며진다.남진은 장도연에 대한 개인적인 팬심을 밝히며 ‘라디오스타’ 출연을 결심한 사연을 공개하고, “스승님 오랜만입니다”라는 즉석 멘트와 함께 장도연과 원조 ‘골반 춤’ 시범에 나선다. 알고 보니 그가 무대에서 선보이는 골반 춤의 아이디어를 장도연에게서 얻은 것. 이에 두 사람의 콜라보 춤이 진행됐는데, 장도연이 “메리 크리스마스”를 외치며 과감한 퍼포먼스를 보이자 당황한 남진은 이내 줄행랑을 쳐 스튜디오를 웃음바다로 만든다.남진은 현재 진행 중인 데뷔 60주년 기념 콘서트에서 약 3시간 동안 30~40곡을 소화하는 무대 루틴과 함께 60년 경력의 연륜으로 템포를 조절하는 공연 방식과 체력 관리법을 설명한다. 동시에 “‘오빠’라는 호칭을 듣는 순간 모든 피로가 사라진다”라며 “무대에서 팬들의 미소를 보면 20대 때와 다를 바가 없다”라고 고백해 MC들을 놀라게 한다.또한 남진은 클럽에서 팝송을 부르다 캐스팅돼 가수의 길에 들어서게 된 데뷔 비화를 공개한다. 데뷔 후 ‘한국의 엘비스 프레슬리’로 불리기까지의 과정과, 대한민국에 ‘오빠 부대’ 문화를 탄생시킨 일화를 직접 전하며 한 시대의 아이콘으로 살아온 시간을 돌아본다.여기에 전라도를 주름잡던 미남 재력가 아버지에게서 재력뿐만 아니라 수려한 외모까지 물려받았다는 이야기를 덧붙여 현장을 웃음 짓게 한다. 그는 ‘남진을 좋아하면 혼삿길이 열린다’는 풍문에 대한 설명과 함께 실제로 팬들 사이에서 인연이 돼 결혼으로 이어진 사례까지 공개하며, 60년 동안 이어져 온 남진의 팬덤과 음악 인생을 생생하게 전한다.이처럼 데뷔 60주년째 여전히 현재형으로 무대를 이어가고 있는 남진은, 세대를 관통하는 음악 인생과 변치 않는 팬덤의 힘을 다시 한번 증명한다. 그의 모습은 24일 오후 10시 30분 방송되는 ‘라디오스타’에서 확인할 수 있다.뉴스1