“윤후는 누굴 선택할까”…부모의 자식 연애 관찰 담은 ‘이 프로그램’, 시즌2로 돌아온다

‘내 새끼의 연애2’ 티저 영상. tvN STORY ＆ E채널

윤후가 어린 시절 방송에 출연했던 모습. MBC ‘아빠! 어디가?’ 방송화면

‘내 새끼의 연애2’ 티저 영상. tvN STORY ＆ E채널

부모의 시선에서 자식의 연애를 관찰하는 연애 예능 프로그램 ‘내 새끼의 연애’가 시즌2로 돌아온다.28일 tvN STORY와 티캐스트 E채널의 공동 제작 예능 ‘내 새끼의 연애2’는 다음 달 25일 첫 방송을 확정하며, 1차 티저 영상과 함께 첫 번째 출연자를 공개했다.‘내 새끼의 연애’는 자식들이 연애하는 모습을 관찰하는 부모들의 이야기, 그리고 연애를 통해 성장하는 자녀들의 이야기를 담은 연애 리얼리티 예능이다. 시즌1에서는 배우 이종혁, 코미디언 김대희, 안유성 셰프 등이 부모 패널로 출연해 그의 자식들이 인연을 만들어가는 과정을 부모의 시선에서 관찰했다.이날 공개된 시즌2 1차 티저영상에는 ‘국민 조카’ 윤후의 모습이 담겼다. 그는 10년 전 가족 예능 ‘아빠 어디가?’에 가수 윤민수의 아들로 출연해 대중에 얼굴을 알린 바 있다.티저 영상은 훤칠해진 키와 우락부락한 근육을 장착한 윤후가 성숙해진 분위기로 걸어오는 모습으로 시작한다. “연애 경험은 고등학생 때 한 번, 대학교 때 한 번”이라는 윤후의 말은 그가 20대 성인이 되어 돌아왔다는 사실을 새삼 드러낸다.“마음에 들면 하늘의 별도 따줘 봤다”는 고백과 함께 요즘의 일상을 채우고 있다는 운동 루틴이 다음 장면에 이어진다. 윤후는 자신의 매력 포인트를 묻는 질문에 “어깨?”라고 수줍게 웃으며 답하기도 한다. 풋풋했던 소년에서 사랑을 이야기할 수 있는 청춘으로 성장한 윤후가 방송에서 어떤 이야기를 만들어갈지 관심이 집중된다.프로그램 진행은 시즌1에 이어 김성주가 다시 한번 맡는다. 여기에 지난 시즌 부모 패널로 출연했던 이종혁이 함께 합을 맞출 예정이다.제작진은 “‘내 새끼의 연애’는 연애를 통해 달라지는 자녀의 얼굴을 부모의 시선으로 함께 바라보는 프로그램”이라며 “시즌2에서는 그 감정의 밀도를 2배 더 끌어올렸다”고 설명했다.이어 “부모도 처음 마주하는 자식의 표정과 선택, 그 앞에서 숨길 수 없는 부모의 반응이 더욱 솔직하게 담길 것”이라며 “앞으로 출연자를 차차 공개할 예정이니 시즌1보다 더 과감해진 청춘들의 연애와 이를 지켜보는 부모들의 몰입도 200% 리액션을 기대해달라”고 전했다.‘내 새끼의 연애2’는 오는 2월 25일 오후 8시 첫 방송된다.최종범 인턴기자