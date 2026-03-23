logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

KBS ‘이 직원’, 서울대 ‘뉴진스 민지’였다…예뻐서 난리 난 사진

김민지 기자
김민지 기자
입력 2026 03 23 07:31 수정 2026 03 23 07:31
기사 소리로 듣기
다시듣기
KBS 2TV 예능 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’
KBS 2TV 예능 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’


‘서울대 뉴진스 민지’로 이름을 알린 아나운서 박효진의 서울대 재학 시절 사진이 공개됐다.

지난 22일 방송된 KBS 2TV 예능 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’(이하 ‘사당귀’) 349회에서는 아나운서 엄지인이 서울대 출신 후배 아나운서 김진웅, 박효진과 함께 SUB(서울대 방송부)에 방문하는 모습이 그려졌다.

이날 엄지인은 박효진 역시 SUB 출신인 만큼 학생들에게 “(박효진이) 학교 다닐 때 인기가 많았냐”고 물었다.

박효진은 “없었다”고 겸손하게 밝혔지만 후배들은 “완전 많았다”고 입을 모았다. 이에 전현무는 “서울대에 저 얼굴이면 당연하지”라고 인정했다.

한 후배는 “누나가 축제 MC를 봤다. 제 친구들이 보고 반해서 저한테 와서 ‘혹시 저분 아냐’고 했다. 저도 (교내) 아나운서였으니까. 제 친구들이 뉴진스 민지 이야기를 했었다”고 전했고 엄지인은 박효진이 서울대 재학 시절부터 ‘서울대 민지’로 통했다는 사실에 감탄했다.

박효진은 DM을 받은 적도 있냐는 질문에 “그때 제가 사회관계망서비스(SNS)를 많이 안 했다. 공부하던 고등학생 때의 버릇을 못 버리고 신입생 때 열심히 공부해서 최우등 졸업을 했다”고 자랑했고 엄지인은 “서울대 들어가는 것도 힘든데 우등 졸업을 했단다”며 놀라움을 감추지 못했다.

뉴스24
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
박효진의 서울대 졸업 성적은?
TodayBest

  1. 88세 여성 성폭행하고 “합의였다” 주장한 55세…징역 15년

    thumbnail - 88세 여성 성폭행하고 “합의였다” 주장한 55세…징역 15년

  2. 비와이, 초등생 성교육 문구에 “제정신?” 분노 폭발

    thumbnail - 비와이, 초등생 성교육 문구에 “제정신?” 분노 폭발

  3. 女승무원 퇴사에 악플 쇄도…“한국인 수준 최악” 분노한 태국인들, 왜

    thumbnail - 女승무원 퇴사에 악플 쇄도…“한국인 수준 최악” 분노한 태국인들, 왜

  4. “BTS 때문에 결혼식 난장판 됐습니다” 신랑·신부 하소연, 방법 없나

    thumbnail - “BTS 때문에 결혼식 난장판 됐습니다” 신랑·신부 하소연, 방법 없나

  5. ‘100억대 건물주’ 양세형 “전현무 통장에 현금…” 충격 폭로했다

    thumbnail - ‘100억대 건물주’ 양세형 “전현무 통장에 현금…” 충격 폭로했다

  6. 일본 당일치기 어려워진다…2028년부터 사전 승인 의무화

    thumbnail - 일본 당일치기 어려워진다…2028년부터 사전 승인 의무화
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved