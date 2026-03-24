이영자, 정선희와 7년 연락 끊은 이유 “트라우마 때문에…” 입 열었다

tvN 스토리 예능 ‘남겨서 뭐하게’ 방송화면

tvN 스토리 예능 ‘남겨서 뭐하게’ 방송화면

방송인 이영자가 절친한 사이였던 정선희와 7년 동안 연락을 끊은 이유를 밝혔다.지난 23일 방송된 tvN 스토리 예능 ‘남겨서 뭐하게’에는 정선희가 게스트로 출연했다.이영자와 정선희는 오랜 기간 우정을 이어왔다.그러나 2008년 친구 최진실과 정선희의 남편 안재환이 연달아 세상을 떠나며 힘든 시간을 보냈다.정선희는 7년 동안 연락을 끊은 이유에 관해 “우리는 각자도생이라는 게 있다”고 말했다.이어 “너무 아픈 일들을 서로가 겪어서 서로를 보면 그 상처가 생각나니까 계속 그 일을 얘기하기도 싫고, 외면하고 싶었던 거 같다. 암묵적으로 각자도생하자 했다”고 전했다.이에 이영자는 “선희 입장에서는 그랬을 거고 내 입장에서는 내가 연락하지 못한 이유는 그때만 생각하면 지금도 트라우마가 있다”고 했다.그러면서 “그 트라우마를 이겨내지 못해서 우리끼리 지금 단합하고 하지 못하는 거 같다. 생각나니까”라고 덧붙였다.정선희는 “멀리서 박수 쳐주는 좋은 느낌으로 계속 응원하고 있다”고 했다.온라인뉴스부