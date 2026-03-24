장항준, 아이유에 따끔 일침 “충무로 예의 벗어나”

장항준 감독. 유튜브 채널 ‘비보티비’ 캡처

유튜브 채널 ‘비보티비’ 캡처

가수 아이유. 뉴시스

장항준 감독이 “아이유를 따끔하게 혼냈다”는 일화를 공개해 눈길을 끌었다.23일 유튜브 채널 ‘비보티비’에는 ‘저예산 독립영화의 비밀, 장항준’이라는 제목의 영상이 게재됐다.해당 영상은 ‘임형준의 연기의 성’ 8번째 에피소드로, 허구가 뒤섞인 모큐멘터리 콘텐츠다.이날 장 감독은 “내가 천만 감독이 됐다고 영화에 대한 초심을 잃으면 안 될 것 같다”라며 “시나리오를 아주 정교하게 쓴 저예산 독립영화를 기획했다”고 밝혔다.그러면서 ‘국제변호사(가제)’를 소개했다. 남주인공 후보에는 고수, 박보검, 조인성, 주지훈, 구교환, 정해인, 이동욱, 공유, 여주인공 후보에는 김태리, 임지연, 아이유, 박보영, 신혜선, 김지원, 신세경 등 내로라하는 스타들이 거론돼 눈길을 끌었다.배우 임형준은 “이게 지금 저예산 독립 영화인데, 저분들이 한다는 건 진짜”라며 말을 잇지 못했다.장 감독은 “내가 몇몇은 친분이 있으니까, 술자리에서 가끔 보지 않냐. 그럼 ‘감독님 저 아무거나 시켜주세요’라고 한다”고 설명했다. 그는 “이름은 말하지 않겠다”고 덧붙여 웃음을 자아냈다.이어 “인성이랑 보검이 사이에서 굉장히 고민을 많이 했다”고 말문을 연 장 감독은 “그런데 어제 준혁이한테 전화가 왔다. 준혁이가 이번에 나랑 작품 하면서 되게 좋았다더라. 얘가 ‘국제변호사’ 한다는 소식을 어떻게 들어서 ‘감독님, 저 시켜주시면 안 돼요?’라고 물었다. 이준혁도 너무 좋다”고 말했다.이를 듣던 배우 김의성은 “이준혁이 ‘왕사남(왕과 사는 남자)’ 전 같으면, 다른 배우들한테 밀릴 수 있다. 근데 지금은 ‘왕사남’ 이후니까”라고 덧붙였다. 장 감독은 이내 결심한 듯 “의리”를 외치며 이준혁을 캐스팅하기로 했다.이어 여주인공에 대해 임형준이 “아이유 너무 좋은데, 스케줄이 되냐”고 물었다.장 감독은 “스케줄이 안 맞는데도 너무 하고 싶다고 하더라. 동시에 두 작품을 병행하는 ‘겹치기 출연’을 하겠다고 했다”고 말했다.이어 “그래서 ‘그건 충무로 영화인들끼리 예의가 아니다. 그렇게 하면 안 좋은 소리 듣는다’며 따끔하게 혼을 내고 내년에 같이 하자고 돌려보냈다”고 덧붙였다. 다만 해당 발언은 모큐멘터리 설정에 기반한 연출로, 실제 상황과는 무관한 내용이다.한편 장 감독이 메가폰을 잡은 ‘왕과 사는 남자’는 폭발적인 흥행을 이어가며 한국 영화 역대 매출 1위에 올랐다. 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 24일 기준 누적 관객 수는 1484만 2823명, 누적 매출은 약 1425억원으로 기존 1위였던 ‘극한직업’을 넘어섰다.온라인뉴스부