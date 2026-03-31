logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“3살 된 늦둥이가 ‘아빠’ 부른다”…79세 김용건 일상 공개

입력 2026 03 31 13:12 수정 2026 03 31 13:12
기사 소리로 듣기
다시듣기
tvN STORY ‘남겨서 뭐하게’ 방송화면 캡처
tvN STORY ‘남겨서 뭐하게’ 방송화면 캡처


김용건(79)이 늦둥이 3살 아들에 대한 애정을 드러냈다.

지난 30일 방송된 tvN STORY ‘남겨서 뭐하게’에서는 이영자, 정선희, 임창정, 김용건이 30년 전 인기 예능 ‘금촌댁네 사람들’을 추억하며 다시 만났다.

이날 방송에서는 당시 촬영지를 찾아가고, 실제 집주인이었던 ‘금촌댁’ 부부와 재회하는 모습이 그려졌다.

이후 이어진 근황 토크에서 김용건은 늦둥이 아들 이야기를 꺼냈다.

김용건은 “난 놀아주는 애가 또 있다”며 “목소리가 커서 ‘아빠’ 소리를 얼마나 하는지 모른다”고 밝혔다.

이어 “내가 혼자 자면 새벽에 깨서 온다. 옆에 와서 눕는다”며 “새벽에 눈 뜨면 시간 보면서 기다린다. 얘가 오지 않나 싶어서”라고 웃었다.

그러면서 “시간이 없다고 생각하니까 오래 보고 싶다”고 덧붙이며 애정을 드러냈다.

한편 이날 방송에서는 임창정이 “아내와 크게 싸운 뒤 친구 집에서 자고 들어온 적이 있다”고 털어놓는 등 솔직한 근황도 전해졌다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
김용건이 늦둥이 아들에 대해 표현한 마음은?
TodayBest

  1. “꼿꼿한 허리·풍성한 머리숱”…94세 이길여 총장, ‘최강동안’ 근황

    thumbnail - “꼿꼿한 허리·풍성한 머리숱”…94세 이길여 총장, ‘최강동안’ 근황

  2. 손종원 “엄숙한 결혼식 원해” 술렁였는데…박은영 셰프 ‘깜짝’ 결혼 발표

    thumbnail - 손종원 “엄숙한 결혼식 원해” 술렁였는데…박은영 셰프 ‘깜짝’ 결혼 발표

  3. “처음엔 10억으로 시작” 충격…김구라, 방송서 ‘이혼 사유’ 언급했다

    thumbnail - “처음엔 10억으로 시작” 충격…김구라, 방송서 ‘이혼 사유’ 언급했다

  4. ‘정석원♥’ 백지영, 사업 실패 고백…“1년 반 만에 폐업” 수익은?

    thumbnail - ‘정석원♥’ 백지영, 사업 실패 고백…“1년 반 만에 폐업” 수익은?

  5. 손종원 “엄숙한 결혼식 원해”…‘냉부해’ 깜짝 발표에 축하 쏟아져

    thumbnail - 손종원 “엄숙한 결혼식 원해”…‘냉부해’ 깜짝 발표에 축하 쏟아져

  6. “15세 연상 남편♥” 26세 앨리스 소희, 숨겨왔던 딸 있었다

    thumbnail - “15세 연상 남편♥” 26세 앨리스 소희, 숨겨왔던 딸 있었다
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved