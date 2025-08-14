logo
괴물 폭우에 ‘3억 벤츠’ 피해…심하은 “무서웠다. 다들 무사 귀가하길”

입력 2025 08 14 10:05
전 축구 국가대표 이천수 아내 심하은 인스타그램.


전 축구 국가대표 이천수(44)의 아내인 모델 심하은(42)이 수도권에 내린 ‘괴물 폭우’로 차량 일부가 침수되는 피해를 입었다.

심하은은 지난 13일 자신의 소셜미디어(SNS)에 “제가 온 길이 침수되어 우회하라는…지바겐 타이어가 잠긴. 무서웠습니다”라는 글과 영상을 올렸다. 영상에는 차량 위로 폭우가 쏟아지는 모습이 담겼다.

심하은이 언급한 ‘지바겐’은 고급 스포츠유틸리티차량(SUV)인 메르세데스-벤츠 AMG G63 모델이다. 옵션에 따라 가격이 2억 5000만원에서 3억원대에 달한다.

심하은은 “다들 안전 운전, 무사 귀가”라며 주의를 당부했다.

기상청에 따르면 전날 인천과 경기 북부 지역에는 시간당 100㎜가 넘는 폭우가 쏟아졌다. 전날 오후 10시까지 영종도에 255.5㎜가 쏟아진 것을 비롯해 김포 248.5㎜, 덕적도 241.9㎜, 무의도 218.5㎜ 등의 폭우가 내렸다.

인천, 고양, 의정부 등에서는 도로에 물이 차 자동차가 고립되고 저지대 주택이 침수되는 등의 피해가 잇따랐다. 인명 피해도 이어져 인천과 김포에서 차량이 떠내려가 운전자 2명이 숨졌다.

김소라 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
