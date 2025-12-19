logo
‘흑백요리사2’ 백종원, 논란 있더니 소개에 ‘이 문구’ 빠졌다

입력 2025 12 19 11:26 수정 2025 12 19 11:26
백종원. 넷플릭스 제공
백종원. 넷플릭스 제공


백종원 더본코리아 대표에 대해 달라진 ‘흑백요리사’ 소개에 관심이 쏠린다.

16일 공개된 넷플릭스 ‘흑백요리사’ 시즌2에서는 백종원을 ‘심사위원’으로 소개했다.

이는 지난해 시즌1 당시 ‘대한민국 최고의 외식 경영인 백종원’이라는 소개와는 대조적이다.

앞서 백종원은 각종 논란 속에서 ‘흑백요리사’ 시즌2 출연을 두고 논란이 됐다.

제작진이 이를 의식하고 백종원에 대한 소개를 달리한 것으로 해석된다.

지난해 시즌1은 한국 예능 최초로 3주 연속 넷플릭스 세계 톱10 비영어 부문 1위를 찍었고, 출연자 100명 가게에 줄이 늘어서는 등 국내 외식업계에까지 영향을 미쳤다.

다만 이후 백종원이 이끄는 더본코리아는 올해 1월 ‘빽햄’ 선물세트 논란을 시작으로 농지법 위반, 실내 고압가스 요리, 원산지 표기 오류, 블랙리스트 의혹 등이 제기됐다.

이에 백종원은 지난 5월 “현재 촬영 중인 프로그램을 제외하고 모든 방송 활동을 중단하겠다”고 밝힌 바 있다.

뉴시스
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
