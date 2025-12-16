李대통령 “탈모, 미용 아닌 생존 문제…건보 적용 검토하라”

탈모·비만 건보 적용 검토 지시

“청년 소외감 너무 커져”

이재명 대통령이 16일 정부세종컨벤션센터에서 열린 보건복지부(질병관리청)·식품의약품안전처 업무보고에서 정은경 복지부 장관에게 질문하고 있다. 2025.12.16. 대통령실통신사진기자단

정은경 복지부 장관이 16일 정부세종컨벤션센터에서 열린 업무보고에서 이재명 대통령에게 보건복지부 업무보고를 하고 있다. 2025.12.16. 대통령실통신사진기자단

이재명 대통령이 보건복지부 업무 보고에서 탈모 치료약의 건강보험 적용 확대를 검토하라고 지시했다.이 대통령은 16일 세종컨벤션센터에서 열린 보건복지부 업무보고에서 “탈모도 병의 일부 아니냐”며 건보 적용 가능성을 질문했다.정은경 복지부 장관은 “의학적 이유로 생기는 원형탈모 등은 치료를 지원하지만, 유전적 요인으로 생기는 탈모는 의학적 치료와 연관성이 떨어지기에 건보 급여 적용을 하지 않는다”고 답했다.이에 이 대통령은 “유전병도 유전에 의한 것 아니냐”며 “이걸 병이라고 할 것이냐 아니냐의 개념 정리 문제 아니냐. 논리적 문제는 아닌 것 같다”고 재차 물었다.정 장관은 “증상이 있거나 생명에 영향을 주는 질환이 아니라고 보기 때문”이라며 “미용적 이유에 대해서는 다른 부분도 건보 급여를 적용하지 않는다”고 설명했다.그러자 이 대통령은 탈모에 대해 “옛날에는 미용 문제라고 봤는데 요즘은 생존의 문제로 받아들이는 것 같다”며 “비용이 얼마나 드는지, 무한대 보장이 너무 재정적 부담이 크다면 횟수나 총액 제한을 하는 등 검토는 해보면 좋겠다”고 주문했다.이어 “의료보험으로 지정하면 약값이 내려간다고 들었다”며 “그런 것까지 포함해서 검토를 한번 해 달라”고 당부했다.이 대통령은 앞서 2022년 대선에서 탈모 치료약의 건보 적용을 확대하겠다는 공약을 내세워 화제가 된 바 있다. 다만 올해 대선에서는 이를 공약으로 내걸지는 않았다.이 대통령은 이를 소개하면서 “제게 ‘왜 약속 안 지키냐’고 하는데 ‘저번에 약속했지만 이번에는 안 했다’고 말하기 어려워 ‘아, 네’ 하고 넘어가곤 한다”고 언급하기도 했다.이날 이 대통령은 비만 치료에 대한 건보 적용 가능성에 대해서도 질문했다.정 장관은 “고도비만으로 의학적 문제가 되는 경우 수술적 치료는 일부 급여 대상이지만, 약물 치료는 아직 급여하지 않고 있다”며 “현재 관련 약제에 대해 급여 신청이 접수돼 적정성 평가를 진행 중”이라고 밝혔다.이 대통령은 “약물 치료도 상당히 보편화된 것으로 안다”며 약물 치료에 대해서도 급여 적용을 검토해 보라고 지시했다.이어 “탈모와 비만 모두 청년층에서 체감도가 매우 높은 문제”라며 “세대 간 보험료 부담 구조 속에서 청년 소외감이 커지고 있다는 점을 정책적으로 더 이상 외면해선 안 된다”고 강조했다.이보희 기자