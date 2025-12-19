logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

조현아 “멤버 권순일과 싸운 후 마비 증세…눈도 잘 안보여”

입력 2025 12 19 11:16 수정 2025 12 19 11:16
기사 소리로 듣기
다시듣기
사진=조현아 인스타그램 캡처
사진=조현아 인스타그램 캡처


그룹 어반자카파 멤버 조현아가 극심한 스트레스로 마비 증세가 왔다고 고백했다.

지난 18일 유튜브 채널 ‘조현아의 평범한 목요일 밤’에는 가수 옥주현이 출연했다.

조현아는 멤버 권순일을 통해 옥주현에 대한 이야기를 많이 들었다며 친분을 드러냈다.

조현아는 권순일을 비롯해 가수 임슬옹이 “옥주현 누나를 통해 배운 마사지 법”이라며 자신한테 해준 행동을 재현했다.

이를 본 옥주현은 “내가 한번 주물러 봐도 되냐”라며 조현아의 목 부분을 체크했다.

사진=유튜브 ‘조현아의 평범한 목요일 밤’ 캡처
사진=유튜브 ‘조현아의 평범한 목요일 밤’ 캡처


사진=유튜브 ‘조현아의 평범한 목요일 밤’ 캡처
사진=유튜브 ‘조현아의 평범한 목요일 밤’ 캡처


이에 조현아는 “제가 얼마 전 신경통이 세게 됐다. 나아진지 얼마 안 됐다. 오른쪽 마비가 왔다”라고 털어놨다.

그러면서 “권순일 때문이다. 권순일이랑 싸웠는데 열받게 해서 갑자기 오른쪽 마비가 왔다”고 토로했다.

이어 옥주현이 추천한 자가 검진법에 따라 한쪽 눈을 가린 채 소리를 내던 조현아는 “오른쪽 눈이 잘 안 보 인다”고 호소했다.

이에 옥주현은 “순일아. 어떻게 된 거냐”고 깜짝 놀랐고 조현아는 “순일이가 저희 집 와서 사과했다”고 했다.

뉴시스
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. ‘공개 열애 2번’ 전현무, 타투 있는 여성과 교제…수줍은 미소

    thumbnail - ‘공개 열애 2번’ 전현무, 타투 있는 여성과 교제…수줍은 미소

  2. 입짧은햇님 “모든 활동 중단”…박나래 ‘주사이모’ 논란 확산

    thumbnail - 입짧은햇님 “모든 활동 중단”…박나래 ‘주사이모’ 논란 확산

  3. ‘만취운전’ 곽도원 3년만에 복귀…“용서 구하지 않겠다, 삶으로 증명”

    thumbnail - ‘만취운전’ 곽도원 3년만에 복귀…“용서 구하지 않겠다, 삶으로 증명”

  4. HIV 감염 숨기고 무방비 성관계…20대 남성 실형

    thumbnail - HIV 감염 숨기고 무방비 성관계…20대 남성 실형

  5. 매일 쓰는 드라이어·토스터기의 배신?…“폐 파고드는 유해입자 대량 뿜어내”

    thumbnail - 매일 쓰는 드라이어·토스터기의 배신?…“폐 파고드는 유해입자 대량 뿜어내”

  6. “저속노화쌤 스토킹? 성적 역할 강요당했다” 정희원에 피소당한 연구원 반박

    thumbnail - “저속노화쌤 스토킹? 성적 역할 강요당했다” 정희원에 피소당한 연구원 반박
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved