logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

김종국 결혼 발표날…윤은혜가 올린 사진 ‘퉁퉁 부은 눈’

입력 2025 08 19 06:42 수정 2025 08 19 06:42
기사 소리로 듣기
다시듣기
윤은혜 유튜브
윤은혜 유튜브


배우 윤은혜가 다이어트 도중 컨디션 난조를 호소했다.

윤은혜는 18일 유튜브 채널에 ‘돌아온 윤은혜 급진급빠. 살이 계속 빠져’라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상 속 윤은혜는 당근 라페, 케일 주스 등으로 식단을 관리하며 건강한 다이어트에 도전했다.

하지만 도중에 퉁퉁 부은 얼굴을 드러내며 “잠에서 깼는데 몸이 너무 무겁다. 눈이 잘 안 떠진다”고 고충을 털어놨다. 그는 “목도리까지 두르고 잤는데도 몸이 말을 안 듣는다”며 컨디션 난조를 전했다. 결국 스케줄을 위해 약을 복용했다는 사실도 솔직히 밝혔다.

다이어트 마지막 날에는 2.1㎏ 감량한 46.5㎏ 몸무게를 공개하며 “목표치였던 2㎏을 달성했다”고 성과를 전했다. 이어 “당근 라페, 올리브 오일 효과가 좋다. 포기하지 말고 끝까지 파이팅하시길 바란다”고 조언했다.

한편 같은 날 가수 김종국이 팬카페를 통해 “저 장가갑니다”라며 직접 결혼을 발표했다. 과거 열애설 상대였던 윤은혜 역시 덩달아 관심을 받았고, 중국 웨이보 실시간 검색어에는 ‘김종국 결혼’ ‘김종국 윤은혜’가 동시에 오르기도 했다.

뉴스24
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. “흉기 들고 찾아가” UN 출신 최정원, 긴급응급조치…스토킹 혐의

    thumbnail - “흉기 들고 찾아가” UN 출신 최정원, 긴급응급조치…스토킹 혐의

  2. “7번 이혼, 7명 자녀 모두 아빠가 다릅니다”…충격 실화

    thumbnail - “7번 이혼, 7명 자녀 모두 아빠가 다릅니다”…충격 실화

  3. ‘90세’ 이순재 건강 어떻길래…박근형 “병문안 극구 사양해”

    thumbnail - ‘90세’ 이순재 건강 어떻길래…박근형 “병문안 극구 사양해”

  4. ‘이웃집男과 불륜’ 임신한 아내…그런데 남편이 징역 7개월? 충격 사연

    thumbnail - ‘이웃집男과 불륜’ 임신한 아내…그런데 남편이 징역 7개월? 충격 사연

  5. 다이어트 성공했는데…“굉장히 억울” 이수현, 해명글 올린 이유는

    thumbnail - 다이어트 성공했는데…“굉장히 억울” 이수현, 해명글 올린 이유는

  6. “남산 기운 받아야 한다” 굿판 벌이고 살풀이춤 춘 男배우

    thumbnail - “남산 기운 받아야 한다” 굿판 벌이고 살풀이춤 춘 男배우
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved