신동엽, ‘김종국 하차’ 여론에 입 열었다…“자꾸 결혼해서 힘들어”

방송인 신동엽. 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’ 캡처

유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’ 캡처

방송인 신동엽. SBS ‘미운 우리 새끼’ 방송화면

최근 ‘미운 우리 새끼’(미우새) 출연진 김종국, 김준호 등이 잇따라 결혼하면서 하차 여론이 일고 있는 가운데 MC 신동엽이 이에 대한 심경을 드러냈다.지난 10일 신동엽의 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에는 ‘직장 내 하극상 MAX’라는 제목의 영상이 올라왔다.해당 영상에서 개그맨 김원훈은 신동엽에게 “하나만 선택할 수 있다면 ‘SNL’, ‘미우새’, ‘동물농장’, ‘짠한형’, ‘불후의 명곡’ 중 어떤 프로그램을 할 거냐”고 물었고, 신동엽은 곧바로 “짠한형”이라고 답했다.신동엽은 “‘짠한형’에서는 내가 좋아하는 것을 다 할 수 있다”며 “술 마시고, 좋은 사람 만나고, 맛있는 음식 먹으면서 얘기한다”라고 이유를 밝혔다.그는 “‘불후의 명곡’은 가수들이 너무 고생하고, ‘미우새’는 미운 우리 새끼(출연진)들이 자꾸만 결혼해서 힘들다”라면서 웃었다.신동엽은 ‘짠한형’ 다음으로는 ‘동물농장’이 편하다며 “동물들은 계속 잘한다. 동물들은 진짜 잘해”라고 너스레를 떨었다.김원훈이 “‘동물농장’은 몇 년 했냐”고 묻자 신동엽은 “25년”이라고 답해 놀라움을 자아냈다.한편 김종국, 김종민, 김준호, 이상민 등 출연진이 연이어 결혼하면서 ‘미우새’ 시청자들 사이에서는 “결혼했으면 하차해야 하는 것 아니냐”는 반응이 나오고 있다.‘미우새’는 어머니의 시선으로 아들의 일상을 관찰하는 콘셉트로, 본래 미혼 연예인들의 솔로 생활을 다뤄왔다. 그러나 출연진이 하나둘 결혼하면서 “프로그램 취지와 맞지 않는다”라는 불만이 제기됐다.유승하 인턴기자