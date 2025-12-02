logo
‘응팔’ 10주년, 류준열 안 보인다 했더니…“여기 있네”

tvN 드라마 ‘응답하라 1988’(응팔) 출연진들이 10년만에 뭉쳐 여행을 떠났다. 자료 : 채널십오야 인스타그램
tvN 드라마 '응답하라 1988'(응팔) 출연진들이 10년만에 뭉쳐 여행을 떠났다. 자료 : 채널십오야 인스타그램


2015년 방영된 tvN 드라마 ‘응답하라 1988’(응팔) 출연진들이 10년만에 뭉쳐 여행을 떠난 가운데, 앞서 공개된 포스터에서는 빠졌던 류준열도 함께 한 모습이 포착됐다.

1일 ‘채널십오야’ 공식 계정에는 ‘쌍문동 가족들이랑 여행 가는 덕선이에게 필름 카메라를 줬더니’라는 글과 함께 영상이 올라왔다.

공개된 영상에서 나영석 PD는 ‘응팔’에서 성덕선 역을 맡았던 혜리에게 필름 카메라를 건네며 “여행 가서 사진 좀 찍어달라”고 부탁했다.

‘응팔’ 가족들과 함께 강원도로 1박 2일 MT를 떠난 혜리는 현장에서 ‘응팔’ 출연진들의 모습을 카메라에 담았다. 출연진들은 ‘응팔’ 당시로 돌아간 듯한 레트로 패션과 함께 화기애애한 모습을 연출했다.

특히 앞서 포스터 촬영에서는 빠졌던 김정환 역의 류준열도 영상에서는 모습을 드러냈다. 류준열은 김성균과 라미란, 안재홍 등 ‘치타여사’ 가족들과 함께 테이블에 앉아 이야기를 나누고 있었다.

류준열은 스케줄 문제로 MT 일정을 모두 함께하지 못했으나, 오프닝과 일부 개별 촬영에는 함께한 것으로 알려졌다.

‘응팔’ 10주년을 기념해 출연진들이 1박 2일 여행을 떠나는 모습을 담은 예능 ‘응답하라 1988 10주년’은 오는 19일 tvN을 통해 방송된다.

tvN 측은 “이번 10주년 MT에는 ‘응팔’ 신드롬을 이끈 배우들이 총출동한다”라고 설명했다. ‘응팔’ 식구들의 여행을 담은 이 예능은 제작사 에그이즈커밍의 나영석·신건준 PD가 연출을 맡았다.

