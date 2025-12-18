logo
“이렇게나 빠졌어?” -25㎏ 풍자, 다이어트 후 살아난 비주얼

입력 2025 12 18 10:57 수정 2025 12 18 10:57
사진=풍자 인스타그램 캡처
사진=풍자 인스타그램 캡처


방송인 풍자가 한층 슬림해진 근황을 공개했다.

18일 풍자는 소셜미디어에 “심각한 건 아니고 밥 기다리는 중”이라는 글과 함께 한 장의 사진을 올렸다.

공개된 사진 속 풍자는 식당으로 보이는 공간에서 테이블에 앉아 무언가를 응시하고 있다.

검은 캡과 니트 차림의 수수한 스타일링 속에서도 이전보다 갸름해진 얼굴선이 시선을 사로잡는다.

특히 턱선과 볼 라인이 한층 정리된 모습으로, 차분한 표정과 어우러지며 달라진 분위기를 자랑했다.

사진=풍자 인스타그램 캡처
사진=풍자 인스타그램 캡처


풍자는 유튜브를 기반으로 활동하며 방송 영역을 넓혀 온 방송인으로, 웹예능 ‘또간집’ 등에서 입담으로 주목받았다.

MBC TV 예능 ‘전지적 참견 시점’ 등에도 출연했으며, ‘2023 MBC 방송연예대상’에서 여자 신인상을 수상했다.

풍자는 최근 25㎏을 감량하고 다섯 번째 코 성형을 했다고 알려 화제를 모았다.

뉴시스
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
