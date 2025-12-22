logo
한소희, 인간계 벗어났다…판타지 비주얼 화보

입력 2025 12 22 13:36 수정 2025 12 22 13:36
한소희. 데이즈드 제공
한소희. 데이즈드 제공


배우 한소희가 솔직한 입담을 드러냈다.

22일 매거진 데이즈드는 한소희와 함께한 화보와 인터뷰를 공개했다.

화보 속 한소희 디올 컬렉션을 소화하며 우아한 무드를 뽐냈다. 화보 촬영 후 인터뷰에선 팬들에 대한 남다른 애정을 뽐냈다.

“잘 아시겠지만 저는 팬들이랑 딱히 경계를 두지 않는 편이에요. ‘이렇게 하면 날 더 좋아해 주겠지?’ 이런 계산보다는, 그냥 사랑에서 시작되는 감정에 더 가까운 것 같아요. 사실 저는 사랑에 대한 결핍이 큰 사람이라고 느끼거든요”

한소희는 “그런데 오래된 팬분들부터 이제 막 저를 알게 된 분들까지, 모두가 저에게 정말 맹목적인 사랑을 주고 계시잖아요. 그게 저는 아직도 믿기지 않아요. 저는 누군가를 그렇게까지 맹목적으로 사랑해 본 적이 없거든요”라고 말했다.

한소희. 데이즈드 제공
한소희. 데이즈드 제공


“그래서 더더욱 이 사랑을 당연하게 여기지 않으려고 하다 보니, 어느 순간 팬들과의 경계가 자연스럽게 허물어진 것 같아요. 그래서 저는 밀당 같은 건 안 해요”

또 “늘 이야기하듯이, 잠시 저를 떠나셔도 괜찮고, 제가 잘못하면 꾸짖어 주셔도 되고, 방향이 틀렸다면 따끔하게 말해 주셔도 된다고 생각해요. 그런 솔직함이 오히려 저와 팬들 사이를 더 단단하게 만들어 주는 것 같아요”라고 말했다.

연기에 대해서는 “연기는 나만 들여다보는 게 아니라 캐릭터의 삶을 배우는 일이라는 걸 느껴요. 결국 많이 보고, 많이 듣고, 많이 받아들이는 게 지금의 제 무기가 되는 것 같아요. 배움에는 정말 끝이 없다는 걸 요즘 더 실감하고 있어요. 진짜로”라고 밝혔다.

뉴시스
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
