logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“세제 필요 없다” 청소 끝판왕 브라이언이 소개한 ‘선크림 활용법’

입력 2025 12 24 09:39 수정 2025 12 24 09:39
기사 소리로 듣기
다시듣기
사진=SBS ‘신발 벗고 돌싱포맨’ 캡처
사진=SBS ‘신발 벗고 돌싱포맨’ 캡처


그룹 플라이투더스카이 출신 방송인 브라이언이 선크림을 활용한 청소 비법을 공개했다.

지난 23일 방송된 SBS 예능프로그램 ‘신발 벗고 돌싱포맨’에는 브라이언이 출연했다. 이날 브라이언은 청소용품 구매 비용 등 청소에 쓴 총액이 “2억 가까이 됐을 것”이라고 말했다.

청소 ‘꿀팁’을 알려 달라는 요청에 브라이언은 선크림을 청소에 활용하는 꿀팁을 공개했다.

그는 “선크림 유통기한 지난 것들이 있다. 그걸 버리지 말고 화장실 세면대, 주방 물때를 닦을 수 있고 광도 난다”고 설명했다.

선크림의 평균 2~3년의 유통기한을 가지고 있다. 하지만 개봉을 한 후에는 1년 이내에 사용하는 것이 좋다. 1년이 지나지 않았더라도 제품의 상태가 변했거나 이상 냄새가 난다면 즉시 폐기해야 한다. 이처럼 유통기한이 지난 선크림은 청소에 세제 대신 활용할 수 있다.

브라이언이 추천한 것처럼 물떼로 얼룩이 진 세면대에 선크림을 광택제로 활용할 수 있다. 먼저 수도꼭지에 남아있는 물기를 마른천으로 닦아 준 뒤 선크림을 묻혀 닦아주면 얼룩없는 반짝이는 수도꼭지로 거듭나게 된다.

사진=유튜브 ‘청소광 브라이언’ 캡처광 브라이언’ 캡처
사진=유튜브 ‘청소광 브라이언’ 캡처광 브라이언’ 캡처
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
브라이언이 공개한 선크림 활용법은?
TodayBest

  1. 사위와 키스하는 장모 ‘경악’…CCTV에 딱 걸린 불륜 현장

    thumbnail - 사위와 키스하는 장모 ‘경악’…CCTV에 딱 걸린 불륜 현장

  2. 정선희, 17년 전 사별에 “팔자가 세다” 악플…어머니가 한 말

    thumbnail - 정선희, 17년 전 사별에 “팔자가 세다” 악플…어머니가 한 말

  3. “담낭암이라고…” 이숙캠 이호선 교수, 충격 수술 후 근황

    thumbnail - “담낭암이라고…” 이숙캠 이호선 교수, 충격 수술 후 근황

  4. 인기 걸그룹 멤버인데… 16살 나이차 극복하고 결혼 발표

    thumbnail - 인기 걸그룹 멤버인데… 16살 나이차 극복하고 결혼 발표

  5. 며칠 전까지 활동했는데…유명 여행 유튜버, 숨진 채 발견

    thumbnail - 며칠 전까지 활동했는데…유명 여행 유튜버, 숨진 채 발견

  6. “때려줘” 가학적인 아내의 성 취향…맞춰준 남편, 가정폭력 될까?

    thumbnail - “때려줘” 가학적인 아내의 성 취향…맞춰준 남편, 가정폭력 될까?
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved