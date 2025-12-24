logo
“찐친 인증” 박서준 품에 안긴 남성, 알고 보니 ‘월드클래스’ 슈퍼스타

사진=박서준 인스타그램 캡처
사진=박서준 인스타그램 캡처


배우 박서준(37)이 생일을 맞아 근황을 전했다.

박서준은 23일 자신의 소셜미디어에 “생일 주간 보고. 원래 생일은 좀 조용하게 보내는 편인데 이번엔 소란스럽게 보냈네요”라고 적었다.

이어 “아껴주시는 모든 분들께 진심으로 감사드리며 또 잘 살아 볼게요. 감사합니다 사랑합니다”라고 덧붙였다.

함께 공개한 사진에는 박서준의 생일을 축하하는 현장이 담겼다.

박서준은 불꽃놀이와 촛불 그래픽이 띄워진 스크린 앞에서 케이크를 들고 미소 짓고 있다. 케이크 위에는 딸기 등 과일 토핑이 올려져 있어 눈길을 끌었다.

또 다른 사진에는 박서준이 누군가와 포옹하는 모습이 담겼다. 해당 포옹 장면의 인물은 축구선수 손흥민인 것으로 보인다. 두 사람은 오래 전부터 친분을 과시해왔다.

박서준은 드라마 ‘그녀는 예뻤다’(2015) ‘쌈, 마이웨이’(2017) ‘이태원 클라쓰’(2020) 등에서 호연했다.

현재 방영 중인 JTBC 토일 드라마 ‘경도를 기다리며’에서 배우 원지안과 호흡을 맞췄다.

