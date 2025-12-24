이지훈♥아야네, 뒤늦게 전한 유산 소식 “6주에 심장소리 못 들어”

사진=유튜브 ‘이지훈 아야네의 지아라이프’ 캡처

배우 이지훈·아야네 부부가 최근 둘째를 유산했다고 했다. 아야네는 임신 6주차였다.이지훈은 23일 유튜브 채널에 영상을 올리고 “슬프지만 저희가 이번에 루희 동생을 만나지 못했다”고 했다.아야네도 “6주차 정도에 심장소리를 듣지 못했다. 그 후에 완전히 유산하게 됐다”고 말했다.이지훈은 “초반엔 경황도 없고 마음도 좋지 않아서 바로 말씀드리기 어려웠다. 시간이 흘러 지금에야 말씀드린다”고 했다.이어 “아내가 6주라는 시간 동안 배 속에 아이를 품고 있었기 때문에 내적 교감이 있었을 것 같다. 그래서 지금은 아내가 회복할 수 있게 최대한 배려하고 있다”고 말했다.부부는 유산을 경험하고 나서 딸 루희의 존재에 대해 다시 생각하게 됐다고 하기도 했다.두 사람은 “유산 후 집으로 돌아오는 길에 루희가 살아 있다는 사실이 기적처럼 느껴졌다”며 “저희 세 사람이 좀 더 같이 있을 수 있는 시간이 많아진 것이라고 생각한다. 빠른 시일 안에 준비해서 다음 아이를 만날 날을 손꼽아 기다리겠다”고 말했다.이지훈과 아야네는 2021년 결혼했다. 두 사람은 14살 차이다. 지난해 7월 시험관 시술을 통해 루희를 얻었다.뉴시스