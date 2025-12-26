logo
인생 즐기는 홍진경…발리 클럽서 목격 ‘땀범벅’

입력 2025 12 26 10:20 수정 2025 12 26 10:20
사진=유튜브 ‘공부왕찐천재 홍진경’ 캡처
사진=유튜브 ‘공부왕찐천재 홍진경’ 캡처


모델 겸 방송인 홍진경이 발리 여행 중 클럽에 방문한 후기를 남겼다.

25일 ‘공부왕찐천재 홍진경’ 유튜브 채널에는 ‘해외 가면 무조건 클럽 가는 홍진경이 인정한 역대급 발리 클럽 (발리춤 최초 공개)’라는 제목의 영상이 올라왔다.

홍진경은 아침 8시께부터 “클럽에 가서 빨리 춤을 추고 싶은데 시간이 너무 많이 남았다”면서 “아침에 문 여는 클럽은 없냐”고 말해 웃음을 자아냈다.

이후 해가 질 무렵 ‘멕시콜라(Mexicola)’라는 클럽을 찾은 홍진경은 “음악도 좋고 여기 엄청 신난다”며 기대감을 드러냈다.

잠시 후 그는 손목에 도장을 찍고 클럽에 입장했다. 클럽 내부는 이미 사람들로 가득 채워져 있었다.

홍진경은 클럽 음악에 맞춰 노래를 따라 부르면서 처음 보는 사람들과도 거리낌 없이 춤을 췄다. 그는 6시간이 넘게 춤을 추느라 온몸이 땀으로 젖었지만, 개의치 않고 폭발적인 에너지를 뽐냈다.

뉴시스
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
