logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

10킬로 감량한 홍현희 “공연 중 맨홀에 빠져 응급실”...못에 찔리기도

입력 2026 01 01 10:00 수정 2026 01 01 10:00
기사 소리로 듣기
다시듣기
유튜브 채널 ‘장공장장윤정’
유튜브 채널 ‘장공장장윤정’


코미디언 홍현희가 무대에서 추락해 종아리가 찢어지는 사고를 당했다고 했다.

홍현희는 지난 12월31일 유튜브 채널 ‘장공장장윤정’에 나와 가수 장윤정, 코미디언 이은형과 함께 공연 중 벌어진 사고에 관해 얘기했다.

홍현희는 “어렸을 때 피겨스케이팅을 했다”며 “그때 균형 감각이 좋아졌다. 여자들한테 추천한다”고 말했다.

이은형은 “언니가 균형감각이 남아 있어서 무대에서 항상 맨발로 뛰어다녔는데 하루는 중심을 못잡고 무대에서 떨어진 적이 있다”고 했다.

그러자 홍현희는 “맨홀은 어떻게 할 수가 없다. 거기에 푹 빠졌다”고 말했다. 이은형은 “언니가 운동 신경이 있어서 혼자서 올라왔다”고 했다.

유튜브 채널 ‘장공장장윤정’
유튜브 채널 ‘장공장장윤정’


홍현희는 “두더지처럼 들어갔다. 나올 때 나 혼자 알아서 나왔어야 했다. 당시에 누가 날 끌어준다고 끌어당겼는데 못에 걸려서 종아리가 찢어졌다”고 말했다.

이어 “응급실에 가서 치료를 했다. 상처난 곳을 벌려서 소독약을 부었다”고 했다.

또 “병원이 떠나가라 소리를 질렀다. 게다가 생으로 꿰맸다”고 덧붙였다.

홍현희는 “못에 다친 거라 파상풍 주사 10년짜리를 맞기도 했다”고 말했다.

뉴시스
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
홍현희가 종아리가 찢어진 직접적 원인은?
TodayBest

  1. ‘불륜 의혹’ 숙행, 애정행각 담긴 CCTV에도 “억울하다” 주장한 이유는?

    thumbnail - ‘불륜 의혹’ 숙행, 애정행각 담긴 CCTV에도 “억울하다” 주장한 이유는?

  2. “나라 바꾼 박수홍” 아내 김다예, 친족상도례 폐지에 “현실서 잔인하게 악용”

    thumbnail - “나라 바꾼 박수홍” 아내 김다예, 친족상도례 폐지에 “현실서 잔인하게 악용”

  3. “다이어트로 400㎏ 뺐는데”…세계서 가장 뚱뚱한 남성, 41세 나이로 사망

    thumbnail - “다이어트로 400㎏ 뺐는데”…세계서 가장 뚱뚱한 남성, 41세 나이로 사망

  4. 횡단보도 건너던 어린이 2명 치고 도주한 오토바이…경찰 “추적 중”

    thumbnail - 횡단보도 건너던 어린이 2명 치고 도주한 오토바이…경찰 “추적 중”

  5. 부모 폭행하다 형에게 맞자 가족 살해…“형량 가볍다” 검찰 항소

    thumbnail - 부모 폭행하다 형에게 맞자 가족 살해…“형량 가볍다” 검찰 항소

  6. “혼자 갈 수 없었다”…생활고에 치매 노모 살해한 50대 남성, 구속 기소

    thumbnail - “혼자 갈 수 없었다”…생활고에 치매 노모 살해한 50대 남성, 구속 기소
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved