신정환, 룰라 수입 폭로…“5년에 1200만원씩…1집 이후 팔려”

유튜브 채널 ‘B급 스튜디오’ 신정환

유튜브 채널 ‘B급 스튜디오’ 신정환

그룹 룰라와 듀오 컨츄리꼬꼬 출신의 신정환이 컨츄리꼬꼬 결성 계기를 밝혔다.지난 2월 유튜브 채널 ‘B급 스튜디오’에 출연한 신정환은 컨츄리꼬꼬 결성 계기가 다른 멤버 탁재훈의 카드빚 150만원을 갚아주기 위해서였다고 밝혔다.룰라 1집 활동 중 군입대로 룰라를 탈퇴했던 신정환은 “군대 제대 후 룰라가 해체됐다. 시험 봐서 학교에 들어갔다. 탁재훈이 동네 30년지기 형이었다. 재훈이형이 기타를 쳤는데 잘 안 됐다. 이상민 형이 ‘둘이 중고 가수로 팀을 결성해 보자’라고 제안했다”라고 설명했다.신정환은 “솔직히 룰라를 했던 나였고 제가 쟀어야 하는 상황이었는데, 재훈이형이 ‘정환이랑? 돈이 좀 필요한데, 도와줄 거야?’라고 묻더라”라고 떠올렸다.신정환은 “룰라가 잘된 줄 알았겠지만 정산을 제대로 받은 적이 없다. 5년에 1200만원씩 줬다”면서 “제작자였던 이상민 형이 1집 때 살짝 띄운 뒤 다른 회사로 팔았다. 그 형은 샤크라에 중점을 뒀다”고 설명했다.신정환은 “계약금 받은 돈 중 150만 원 주고 재훈이 형이랑 컨츄리꼬꼬를 시작한 것”이라고 말했다.신정환은 1994년 룰라로 데뷔 후 1998년 탁재훈과 그룹 컨츄리꼬꼬를 결성했다.온라인뉴스부