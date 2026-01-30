logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

‘김태희♥’ 비, 통증 호소하며 병원행 “몸이 말이 아니다”

입력 2026 01 30 10:01 수정 2026 01 30 10:01
기사 소리로 듣기
다시듣기
사진=유튜브 ‘시즌비시즌’ 캡처
사진=유튜브 ‘시즌비시즌’ 캡처


가수 겸 배우 비가 척추 질환을 앓고 있는 것으로 드러났다.

지난 29일 비는 자신의 유튜브 채널 ‘시즌비시즌’을 통해 재활의학과를 찾아 진료를 받는 과정을 상세히 공유했다. 병원 방문 전부터 그는 “내가 요즘 몸이 말이 아니다. 경추 5, 6번이 디스크, 요추 쪽이 협착이 있다”며 본인의 병명을 정확히 인지하고 있을 만큼 통증이 일상화됐음을 시사했다.

비는 최근 급격히 악화된 통증 부위를 구체적으로 설명하며 고통을 호소했다. 그는 “원래 그렇게 아프지 않았는데, (허리) 벨트 라인 양쪽 옆이 계속 곡소리 나게 아프다”고 밝히며 “어렸을 때부터 목 통증은 있었는데 갑자기 허리가 아프더라”고 말했다.

진료를 맡은 전문의는 비의 MRI 영상 자료를 분석하며 심각성을 경고했다. 전문의에 따르면 비의 경추 5·6번 디스크는 이미 상당 부분 손상돼 내려앉은 상태였다. 또 요추 5번과 천추 1번 사이에는 퇴행성 변화와 협착 소견이 관찰됐다. 특히 정상적인 C자형 곡선을 유지해야 할 목뼈가 일자로 변형된 상태라는 진단이 내려졌다.

정밀 진단 후 비는 약 3시간에 걸친 집중 재활 치료에 임했다. 치료를 마친 후 한결 가벼워진 몸 상태를 확인한 그는 “나 놀랐다. 골반부터 등이 너무 아팠는데”라며 놀라움을 감추지 못했다.

이어 그는 “선생님 진짜 마법사다. 너무 시원하다”라며 만족감을 드러냈다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
비가 진단받은 척추 질환의 위치는?
TodayBest

  1. “잠든 사이 심장 멈췄다” 75만 여행 유튜버 사망 소식

    thumbnail - “잠든 사이 심장 멈췄다” 75만 여행 유튜버 사망 소식

  2. “다시 합치자” 재회 거절하자 격분…이혼 소송 중 아내 살해

    thumbnail - “다시 합치자” 재회 거절하자 격분…이혼 소송 중 아내 살해

  3. 전현무 “전 여친 결혼식 사회 봤다”…이별 후 재회한 사연

    thumbnail - 전현무 “전 여친 결혼식 사회 봤다”…이별 후 재회한 사연

  4. “중간뇨 받아주세요” 호떡 받았는데 소변검사용 종이컵에…먹을 수 있나요?

    thumbnail - “중간뇨 받아주세요” 호떡 받았는데 소변검사용 종이컵에…먹을 수 있나요?

  5. 김건모 맞아? 몰라보게 변한 얼굴… 주영훈 “수술하자”

    thumbnail - 김건모 맞아? 몰라보게 변한 얼굴… 주영훈 “수술하자”

  6. 2026년 1월 30일

    thumbnail - 2026년 1월 30일
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved