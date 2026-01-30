logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

김건모 맞아? 몰라보게 변한 얼굴… 주영훈 “수술하자”

입력 2026 01 30 06:23 수정 2026 01 30 06:23
기사 소리로 듣기
다시듣기
주영훈 인스타그램
주영훈 인스타그램


작곡가 주영훈이 가수 김건모와 만난 근황을 공개했다.

주영훈은 29일 자신의 인스타그램에 “내 사랑하는 건모 형. 3월 21일 서울 콘서트 갈게요”라는 글과 함께 사진 한 장을 올렸다.

공개된 사진에는 주영훈과 아내인 배우 이윤미, 김건모가 나란히 서서 포즈를 취한 모습이 담겼다. 환하게 웃고 있는 주영훈·이윤미 부부와 달리, 김건모는 다소 굳은 표정으로 카메라를 바라보고 있어 눈길을 끌었다.

이를 의식한 듯 주영훈은 “눈 밑 지방 수술도 같이 해요”라는 농담 섞인 멘트를 덧붙이며 친분을 드러냈다.

한편 주영훈은 2006년 이윤미와 결혼해 세 딸을 두고 있으며, 방송과 음악 활동을 병행하고 있다. 김건모는 오는 3월 21일 서울 콘서트를 앞두고 있다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
김건모가 예정하고 있는 서울 콘서트 일정은?
TodayBest

  1. 장윤정 “차마 설명 못 해”…아이들 데리고 ‘이혼’ 결단했다

    thumbnail - 장윤정 “차마 설명 못 해”…아이들 데리고 ‘이혼’ 결단했다

  2. 전현무, 한혜진 앞에서 “연애는 비밀…결혼하면 모를까”

    thumbnail - 전현무, 한혜진 앞에서 “연애는 비밀…결혼하면 모를까”

  3. 유재석 “지나치게 욕망적인 사람 안 맞아…확실히 힘들다”

    thumbnail - 유재석 “지나치게 욕망적인 사람 안 맞아…확실히 힘들다”

  4. 李 “장관은 헌혈했나요?” 묻자…정은경 “두쫀쿠 받았습니다”

    thumbnail - 李 “장관은 헌혈했나요?” 묻자…정은경 “두쫀쿠 받았습니다”

  5. 여에스더♥ 홍혜걸 ‘대저택’ 실체…집안 곳곳서 ‘흉기’ 발견

    thumbnail - 여에스더♥ 홍혜걸 ‘대저택’ 실체…집안 곳곳서 ‘흉기’ 발견

  6. “중간뇨 받아주세요” 호떡 받았는데 소변검사용 종이컵에…먹을 수 있나요?

    thumbnail - “중간뇨 받아주세요” 호떡 받았는데 소변검사용 종이컵에…먹을 수 있나요?
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved