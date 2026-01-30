logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“잠든 사이 심장 멈췄다” 75만 여행 유튜버 사망 소식

입력 2026 01 30 09:22 수정 2026 01 30 09:22
기사 소리로 듣기
다시듣기
아담 더 우(Adam the Woo, 본명 아담 윌리엄스)
아담 더 우(Adam the Woo, 본명 아담 윌리엄스)


미국의 유명 여행 크리에이터 ‘아담 더 우(Adam the Woo, 본명 아담 윌리엄스)’가 자택에서 숨진 채 발견된 지 한 달 만에 사망 원인이 확인됐다.

지난 27일(현지시간) 영국 데일리메일 등 외신에 따르면 아담 윌리엄스의 부친 짐 윌리엄스는 최근 자신의 SNS를 통해 아들의 사인이 죽상동맥경화 및 고혈압성 심혈관 질환에 따른 자연사였다고 공식 발표했다.

죽상동맥경화는 혈관 내부에 콜레스테롤이나 지방 등이 쌓여 혈관이 좁아지고 딱딱해지는 증상으로, 심근경색이나 뇌졸중을 일으키는 주요 원인 중 하나다.

부친은 게시글에서 “아들은 본인조차 인지하지 못했을 가능성이 큰 건강 문제로 인해 잠든 사이 사실상 심장마비로 세상을 떠났다”고 설명했다.

이어 그는 “이제 더 이상의 추측은 멈출 수 있게 됐다”며 “해외가 아닌 집에서 생을 마쳤고, 낯선 사람이 아닌 친구들에 의해 발견됐다는 점에 감사한다”고 전했다. 또한 “아담을 사랑해준 모든 분께 감사드린다”며 고인을 향한 팬들의 애정에 인사를 덧붙였다.

아담 윌리엄스는 지난해 12월 22일 플로리다주 셀러브레이션 소재 자택에서 숨진 채로 발견됐다.

2009년 유튜브 활동을 시작한 그는 약 15년간 여행 콘텐츠 제작했다. 5년간 단 하루도 거르지 않고 일상 영상을 올릴 정도로 채널 운영에 진심이었으며 구독자 75만 명을 보유하고 있다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
아담 더 우의 사망 원인은 무엇인가?
TodayBest

  1. “잠든 사이 심장 멈췄다” 75만 여행 유튜버 사망 소식

    thumbnail - “잠든 사이 심장 멈췄다” 75만 여행 유튜버 사망 소식

  2. “다시 합치자” 재회 거절하자 격분…이혼 소송 중 아내 살해

    thumbnail - “다시 합치자” 재회 거절하자 격분…이혼 소송 중 아내 살해

  3. 전현무 “전 여친 결혼식 사회 봤다”…이별 후 재회한 사연

    thumbnail - 전현무 “전 여친 결혼식 사회 봤다”…이별 후 재회한 사연

  4. “중간뇨 받아주세요” 호떡 받았는데 소변검사용 종이컵에…먹을 수 있나요?

    thumbnail - “중간뇨 받아주세요” 호떡 받았는데 소변검사용 종이컵에…먹을 수 있나요?

  5. 김건모 맞아? 몰라보게 변한 얼굴… 주영훈 “수술하자”

    thumbnail - 김건모 맞아? 몰라보게 변한 얼굴… 주영훈 “수술하자”

  6. 2026년 1월 30일

    thumbnail - 2026년 1월 30일
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved