logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 30일

입력 2026 01 30 01:33 수정 2026 01 30 01:33
기사 소리로 듣기
다시듣기




48년생 : 욕심을 줄이면 편안해진다.

60년생 : 다정한 태도가 도움이 된다.

72년생 : 든든한 도움을 받는다.

84년생 : 막힌 일이 시원히 풀린다.

96년생 : 노력에 대한 인정 받는다.



49년생 : 작은 투자도 신중하라.

61년생 : 선행이 경사를 불러온다.

73년생 : 새로운 일에 대한 준비는 철저히.

85년생 : 좋은 인연이 도움을 준다.

97년생 : 행운의 흐름이 이어진다.

호랑이

50년생 : 지나친 걱정은 접어라.

62년생 : 하는 일에 인정받는다.

74년생 : 협력하면 결실이 크다.

86년생 : 마음 다스림이 우선이다.

98년생 : 큰 이동은 미루는 게 좋다.

토끼

51년생 : 금전 흐름이 무난하다.

63년생 : 성실함이 길운을 부른다.

75년생 : 분주해도 초심을 잃지 마라.

87년생 : 현상유지에 주력하라.

99년생 : 과욕을 버리는 마음 편하다.



52년생 : 가벼운 운동이 필요하다.

64년생 : 협력하면 일 성사된다.

76년생 : 컨디션 관리를 우선하라.

88년생 : 공사 구분을 분명히 하라.

00년생 : 반가운 만남이 위로가 된다.



53년생 : 반가운 소식이 들려온다.

65년생 : 이동, 변동에 유리한 날.

77년생 : 든든한 조력자가 나타난다.

89년생 : 달콤한 말에 넘어가지 마라.

01년생 : 예의를 지키면 복이 되어 돌아온다.



54년생 : 꾸준함이 빛을 발한다.

66년생 : 수고의 결실을 얻는다.

78년생 : 내일 추진해도 늦지 않다.

90년생 : 기대만큼은 아쉬울 수 있다.

02년생 : 내실에 힘써야 한다.



43년생 : 신념을 지키면 도움 된다.

55년생 : 만사가 순탄히 흘러간다.

67년생 : 결실의 기쁨을 맛본다.

79년생 : 큰 투자는 한 번 더 점검하라.

91년생 : 사랑과 운이 함께하니 흐뭇하다.

원숭이

44년생 : 괴롭던 일 풀린다.

56년생 : 고통이 서서히 물러간다.

68년생 : 좋은 운이 들어오고 있다.

80년생 : 반가운 소식이 들린다.

92년생 : 최선을 다하면 결실 얻는다.



45년생 : 협력하면 더 멀리 간다.

57년생 : 길운이 스며드는 하루.

69년생 : 말은 부드럽게 하라.

81년생 : 행동은 신중히 해야 한다.

93년생 : 마음이 흔들리면 쉬어가라.



46년생 : 상의하면 해답이 보인다.

58년생 : 무리 없게 천천히 가라.

70년생 : 양보가 오히려 이익이다.

82년생 : 시비는 피하고 웃어넘겨라.

94년생 : 평소 건강을 챙겨라.

돼지

47년생 : 화해의 손길을 내밀어라.

59년생 : 집안에 반가운 소식 들린다.

71년생 : 경솔한 말은 줄여라.

83년생 : 먼 이동은 삼가는 게 좋다.

95년생 : 좋은 소식이 기다린다.
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 장윤정 “차마 설명 못 해”…아이들 데리고 ‘이혼’ 결단했다

    thumbnail - 장윤정 “차마 설명 못 해”…아이들 데리고 ‘이혼’ 결단했다

  2. 전현무, 한혜진 앞에서 “연애는 비밀…결혼하면 모를까”

    thumbnail - 전현무, 한혜진 앞에서 “연애는 비밀…결혼하면 모를까”

  3. 유재석 “지나치게 욕망적인 사람 안 맞아…확실히 힘들다”

    thumbnail - 유재석 “지나치게 욕망적인 사람 안 맞아…확실히 힘들다”

  4. KCM, 13년 만에 공개한 아내 ‘역대급 미모’…“뉴진스 민지·올리비아 핫세 닮아”

    thumbnail - KCM, 13년 만에 공개한 아내 ‘역대급 미모’…“뉴진스 민지·올리비아 핫세 닮아”

  5. 李 “장관은 헌혈했나요?” 묻자…정은경 “두쫀쿠 받았습니다”

    thumbnail - 李 “장관은 헌혈했나요?” 묻자…정은경 “두쫀쿠 받았습니다”

  6. 여에스더♥ 홍혜걸 ‘대저택’ 실체…집안 곳곳서 ‘흉기’ 발견

    thumbnail - 여에스더♥ 홍혜걸 ‘대저택’ 실체…집안 곳곳서 ‘흉기’ 발견
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved