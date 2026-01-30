[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 30일

48년생 : 욕심을 줄이면 편안해진다.60년생 : 다정한 태도가 도움이 된다.72년생 : 든든한 도움을 받는다.84년생 : 막힌 일이 시원히 풀린다.96년생 : 노력에 대한 인정 받는다.49년생 : 작은 투자도 신중하라.61년생 : 선행이 경사를 불러온다.73년생 : 새로운 일에 대한 준비는 철저히.85년생 : 좋은 인연이 도움을 준다.97년생 : 행운의 흐름이 이어진다.호랑이50년생 : 지나친 걱정은 접어라.62년생 : 하는 일에 인정받는다.74년생 : 협력하면 결실이 크다.86년생 : 마음 다스림이 우선이다.98년생 : 큰 이동은 미루는 게 좋다.토끼51년생 : 금전 흐름이 무난하다.63년생 : 성실함이 길운을 부른다.75년생 : 분주해도 초심을 잃지 마라.87년생 : 현상유지에 주력하라.99년생 : 과욕을 버리는 마음 편하다.52년생 : 가벼운 운동이 필요하다.64년생 : 협력하면 일 성사된다.76년생 : 컨디션 관리를 우선하라.88년생 : 공사 구분을 분명히 하라.00년생 : 반가운 만남이 위로가 된다.53년생 : 반가운 소식이 들려온다.65년생 : 이동, 변동에 유리한 날.77년생 : 든든한 조력자가 나타난다.89년생 : 달콤한 말에 넘어가지 마라.01년생 : 예의를 지키면 복이 되어 돌아온다.54년생 : 꾸준함이 빛을 발한다.66년생 : 수고의 결실을 얻는다.78년생 : 내일 추진해도 늦지 않다.90년생 : 기대만큼은 아쉬울 수 있다.02년생 : 내실에 힘써야 한다.43년생 : 신념을 지키면 도움 된다.55년생 : 만사가 순탄히 흘러간다.67년생 : 결실의 기쁨을 맛본다.79년생 : 큰 투자는 한 번 더 점검하라.91년생 : 사랑과 운이 함께하니 흐뭇하다.원숭이44년생 : 괴롭던 일 풀린다.56년생 : 고통이 서서히 물러간다.68년생 : 좋은 운이 들어오고 있다.80년생 : 반가운 소식이 들린다.92년생 : 최선을 다하면 결실 얻는다.45년생 : 협력하면 더 멀리 간다.57년생 : 길운이 스며드는 하루.69년생 : 말은 부드럽게 하라.81년생 : 행동은 신중히 해야 한다.93년생 : 마음이 흔들리면 쉬어가라.46년생 : 상의하면 해답이 보인다.58년생 : 무리 없게 천천히 가라.70년생 : 양보가 오히려 이익이다.82년생 : 시비는 피하고 웃어넘겨라.94년생 : 평소 건강을 챙겨라.돼지47년생 : 화해의 손길을 내밀어라.59년생 : 집안에 반가운 소식 들린다.71년생 : 경솔한 말은 줄여라.83년생 : 먼 이동은 삼가는 게 좋다.95년생 : 좋은 소식이 기다린다.