유부남인 줄 알았는데…‘55세 미혼’ 배우 “마지막 연애 16년 전”

사진=KBS ‘옥탑방의 문제아들’ 캡처

배우 김승수가 ‘장기 솔로’ 근황을 전하며 결혼에 대한 바람을 드러냈다.오는 5일 방송 예정인 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘옥탑방의 문제아들’에는 김승수와 소이현이 게스트로 참여해 입담을 과시한다.최근 진행된 녹화에서 김승수는 자신의 마지막 연애가 16년 전이라고 고백해 스튜디오를 충격에 빠뜨렸다. 오랜 싱글 생활에 지친 그는 급기야 “국제결혼까지 고려한 적이 있다”며 파격적인 발언을 이어갔다.퀴즈 도중 발트 3국(에스토니아, 라트비아, 리투아니아)에 대해 남다른 지식을 뽐내 눈길을 끌었는데 여기에는 웃지 못할 비화가 숨어 있었다.그는 남성 인구 부족 문제를 겪고 있는 발트 3국에 대해 언급하며 주변 싱글 친구들과 진지하게 “그곳에 가야 결혼할 수 있는 것 아니냐”는 대화를 나눴다고 털어놨다.이에 김종국은 “임원희 형과 함께 가라”며 대한민국 대표 솔로남인 김승수의 해외 원정 결혼을 적극적으로 지지하기도 했다. 1971년생인 김승수는 올해 55세로 극중에서 유부남 역할을 많이 맡았지만 실제로는 미혼이다.김승수는 통 큰 결혼식 로망을 밝히기도 했다. 지난 30년 동안 동료들의 경조사를 챙기며 지출한 축의금만 합쳐도 아파트 한 채 값에 육박한다는 그는 정작 본인의 예식에선 ‘0원 결혼식’을 하겠다고 선언했다.다만 김종국을 지목하며 “네 축의금은 받을 것”이라고 단호하게 으름장을 놓아 폭소를 유발했다. 16년이라는 긴 연애 공백기를 깨고 그가 과연 발트 3국행 비행기 대신 사랑의 결실을 볼 수 있을지 본 방송에서 공개된다.온라인뉴스부