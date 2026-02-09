“티켓 전쟁 시작” BTS 광화문 무료 공연 예매법... 23일 티켓 오픈

BTS 컴백 라이브: 아리랑

그룹 방탄소년단(BTS)이 약 3년 9개월간의 군백기를 깨고 완전체로 돌아온다. 컴백 무대가 서울의 심장부인 광화문 광장에서 펼쳐지는 가운데 공연 예매 정보가 공개됐다.방탄소년단은 9일 0시 글로벌 팬 플랫폼 위버스를 통해 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’(BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG)의 현장 관람 티켓 예매 정보를 전격 공개했다.예매는 두 가지 트랙으로 진행된다. 첫 번째는 ‘일반 무료 티켓’이다. 오는 23일 오후 8시부터 ‘NOL 티켓’을 통해 예매가 시작된다. 별도의 자격 조건 없이 누구나 참여할 수 있어 유례없는 ‘광클’ 전쟁이 예상된다. 구체적인 예매 매뉴얼은 20일 정오에 위버스와 NOL 티켓을 통해 공지될 예정이다. 두 번째는 ‘위버스 글로벌 응모 이벤트’다. 이는 공식 멤버십 가입자 중 기간 내 정규 5집 앨범 구매자를 대상으로 한 추첨제로 운영된다. 세부 내용은 10일 위버스에서 확인할 수 있다.공연은 오는 3월 21일 오후 8시 광화문 광장 일대에서 개최된다. 특히 이번 이벤트는 세계 최대 OTT 플랫폼 넷플릭스와의 협업으로 190여개국에 단독 생중계된다. 넷플릭스가 단일 아티스트의 공연을 실시간으로 중계하는 것은 창사 이래 최초로, 방탄소년단의 글로벌 영향력을 다시 한번 입증하는 대목이다.방탄소년단은 신보 발매일인 3월 20일부터 4월 12일까지 ‘BTS 더 시티 아리랑 서울’(BTS THE CITY ARIRANG SEOUL) 프로젝트를 전개한다. 이 기간 서울 곳곳은 그들의 음악과 미디어가 결합한 체험형 콘텐츠, 화려한 설치 예술로 장식돼 전 세계 팬들을 맞이할 예정이다.가요계 관계자들은 “이번 광화문 공연은 케이팝의 상징적 귀환이자 서울의 문화를 세계에 알리는 정점이 될 것”이라고 입을 모았다.온라인뉴스부