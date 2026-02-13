류승룡, 악플마다 “그런 사람 아니다” 응원하던 사람 찾았다

사진=유튜브 ‘큰손 노희영’ 캡처

배우 류승룡이 악성 댓글에 시달리던 때의 감동적인 일화를 공개했다.류승룡은 최근 유튜브 채널 ‘큰손 노희영’에 출연해 배우로서 큰 성공을 거둔 뒤에도 적지 않은 악플에 상처를 받았다고 털어놨다.그는 한동안 온라인상에서 “믿고 거르는 배우”, “영화 말아먹는 국밥 배우” 등 악성 댓글로 힘들었던 시기를 떠올렸다.그는 “당시 댓글을 보지 않으려 해도 안 볼 수가 없었다”고 고백했다. 의도적으로 외면하려 해도 검색과 기사, 커뮤니티 게시글을 통해 부정적인 반응을 마주할 수밖에 없었다.그러던 중 그는 한 누리꾼이 꾸준히 “그런 사람 아니다”, “이전 작품을 봐달라”는 취지의 답글을 남기고 있는 것을 발견했다.아이디를 확인하는 순간 그는 말을 잇지 못했다. 그는 “우리 아들 이름이 강인데 아이디가 ‘kang’이었다”며 해당 댓글이 초등학교 2~3학년이던 아들이 남긴 것임을 알게 됐다고 밝혔다.어린 아들이 온라인에서 아버지를 변호하고 있었다는 사실에 “그때 펑펑 울었다”고 전했다.류승룡은 2004년 영화 ‘아는 여자’로 스크린에 데뷔했다. 이후 영화 ‘광해, 왕이 된 남자’, ‘7번방의 선물’, ‘명량’ 등 인기 작품에 잇달아 출연하며 흥행 배우로 자리매김했다.강경민 기자