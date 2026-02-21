“미안하고 너무너무 사랑해”…구성환, 안타까운 소식 전해졌다

배우 구성환의 반려견 꽃분이가 무지개다리를 건넜다.구성환은 21일 소셜미디어에 “이 글을 몇 번을 썼다 지웠다 하는지 모르겠다. 글을 쓰고 있는 지금도 인정하기 싫고 믿어지지 않는다”고 운을 뗐다.구성환은 “내 딸이자 여동생 내 짝궁 꽃분이가 지난 14일 무지개다리를 건넜다”라고 적었다.그는 “너무 많은 사랑을 받은 꽃분이라 이번 생에 주신 사랑들 너무 감사했다고 꼭 말씀드리고 싶었다”고 했다.이어 “이렇게 떠날 줄 알았으면 맛있는 거라도 더 많이 먹이고 산책도 더 많이 시키고 할 걸 아쉬움만 남는다”고 토로했다.그러면서 “너무 착하고 애교 많았던 꽃분아. 고마웠고 미안하고 너무너무 사랑해. 우리 언젠가 꼭 다시 만나자. 그곳에서 맛있는 거 많이 먹고 친구들하고 재밌게 뛰어놀고 행복하게 놀고 있어. 진짜 너무너무 사랑해”라고 했다.아울러 “그동안 꽃분이 예뻐해 주시고 사랑해 주셔서 진심으로 감사드린다”며 “저도 마음 잘 추스르고 건강한 모습으로 돌아오겠다”고 했다.구성환은 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서 반려견 꽃분이와 함께하는 소소한 일상을 공개해 많은 사랑을 받았다.온라인뉴스부