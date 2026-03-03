고준희 “결혼 준비 중…올해는 아니다” 깜짝 고백

사진=유튜브 '고준희 GO' 캡처

사진=유튜브 ‘고준희 GO’ 캡처

배우 고준희가 깜짝 결혼 계획을 밝혔다.2일 유튜브 채널 ‘고준희 GO’에는 ‘40년 평양냉면만 먹어온 아빠가 꼽은 1등집’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 해당 영상에는 고준희가 부친과 함께 서울의 한 평양냉면 맛집을 찾는 모습이 담겼다.고준희의 아버지는 식사 도중 자연스럽게 결혼 이야기를 꺼냈다. 아버지는 “마흔 넘으면 결혼하겠다고 하지 않았냐”고 물었고 그는 “40이 넘었으니까 이제 결혼할 준비를 하고 있다”고 답했다. “올해 가능할까”라고 구체적인 시점을 묻자 그는 “올해는 아니다”라고 단호하게 말했다. 이어 “42살은 어떠냐”는 질문에는 “그렇게 숫자를 정해 놓고 싶지 않다. 가능성은 있다”고 덧붙였다.아버지는 이러한 대답에 “가능성이 없어서 지금까지 안 한 거냐”는 짓궂은 질문을 했다. 이에 고준희는 “지금 무슨 얘기를 하는 거냐”며 웃어넘겼다.아버지는 “드디어 이제 하는구나 하는 느낌”이라고 말하며 딸의 미래를 응원했다. 또 “좋은 신랑 만나서 알콩달콩하게 살아라”라고 덕담을 건넸다.그는 영상 말미에 “아빠의 맛집을 왔으니까 이제 다른 남자와 함께 먹으러 오도록 노력해 보겠다”고 전했다.구체적인 계획을 밝히진 않았지만 고준희는 이전보다 결혼에 대해 열린 태도를 보여 결혼 상대가 따로 있는 것은 아닌지 궁금증을 자아낸다.한편 고준희는 유튜브 채널 ‘고준희 GO’를 통해 팬들과 소통 중이다.강경민 기자