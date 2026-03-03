logo
"술버릇에 첫 만남 뽀뽀"…'5살 연하'와 초고속 결혼한 여배우

강경민 기자
입력 2026 03 03 14:53 수정 2026 03 03 14:53
사진=박준면 인스타그램 캡처
사진=박준면 인스타그램 캡처


배우 박준면이 영화보다 더 영화 같은 자신의 러브스토리를 공개했다.

지난 2일 방송된 tvN STORY 예능 프로그램 ‘남겨서 뭐하게’에 출연한 박준면은 남편과의 첫 만남부터 결혼까지 이야기를 들려줬다. 그는 “남편이랑 세 번 만나고 결혼했다”며 파격적인 만남을 언급했다.

박준면은 “남편이 기자였어서 인터뷰 때문에 처음 만났다”며 두 사람의 인연이 취재원과 기자로 시작됐음을 전했다. 당시 남편은 일간지 대중문화부 기자로 근무 중이었으며 박준면의 인터뷰를 담당하며 첫 대면을 하게 됐다.

그는 인터뷰 후 이어진 술자리 상황을 회상하며 “처음 만났을 때 술을 마셨는데 제가 술버릇이 좀 고약하다”고 고백했다. 이어 “술 먹고 남편한테 뽀뽀했다”는 돌발 행동을 공개했다.

사진=tvN ‘남겨서 뭐하게’ 캡처
사진=tvN ‘남겨서 뭐하게’ 캡처


그는 “그러고 두 번째 밥 먹고, 세 번째 또 밥 먹고 나서 결혼하자고 했다”며 초고속으로 결혼까지 직행했음을 설명했다. 이어 “그러다가 어느 순간 정신을 차려보니 구청에서 혼인신고를 하고 있더라”라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

실제로 두 사람은 2015년 별도의 결혼식 없이 혼인신고만으로 부부가 되는 행보를 보여 화제를 모으기도 했다.

이영자가 “남편이 먼저 결혼하자고 한 거냐. 통장 보여준 거 아니냐”는 짓궂은 질문을 하자 박준면은 “나 가난하다. 집안에 땅도 없다”고 단호하게 답했다.

사진=tvN ‘남겨서 뭐하게’ 캡처
사진=tvN ‘남겨서 뭐하게’ 캡처


한편 박준면의 남편 정진영씨는 기자 출신으로 현재는 소설가이자 시나리오 작가로 활동 중이다. 두 사람은 결혼 이후 서로의 예술적 영감을 공유하며 10년 넘게 변함없는 금슬을 자랑하고 있다.

강경민 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
