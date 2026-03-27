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‘변요한♥’ 티파니, 상큼한 미니 스커트…‘러블리 매력’

강경민 기자
입력 2026 03 27 17:11 수정 2026 03 27 17:11
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사진=티파니 영 인스타그램 캡처
사진=티파니 영 인스타그램 캡처


그룹 ‘소녀시대’ 멤버이자 배우로 활동 중인 티파니 영이 근황을 전했다.

티파니 영은 27일 자신의 인스타그램에 골프웨어를 입은 사진 여러 장을 게재했다. 공개된 사진 속에서 그는 짧은 미니원피스에 가벼운 카디건을 걸친 활동적인 운동복을 착용하고 있다.

그는 운동으로 다져진 탄탄한 몸매와 허리라인, 늘씬한 각선미를 뽐내고 있다.

한편 티파니 영은 지난달 동료 배우 변요한과 결혼 소식을 알렸다. 변요한의 소속사 팀호프는 공식 입장을 통해 “티파니 영과 변요한은 오늘 서로에 대한 깊은 신뢰와 사랑을 바탕으로 혼인신고를 마쳤다”고 발표했다.

두 사람은 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘삼식이 삼촌’(2024)에서 호흡을 맞추며 동료에서 연인 사이로 발전했다. 지난해 12월 결혼을 전제로 열애 중이라는 소식을 전하며 공식 커플이 된 두 사람은 많은 이들의 축복 속에 부부의 연을 맺게 됐다.

사진=티파니 영 인스타그램 캡처
사진=티파니 영 인스타그램 캡처


강경민 기자
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