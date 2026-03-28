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블핑 지수, 재결합 질문에 단호… “뒤돌아보지 않는 스타일”

입력 2026 03 28 16:17 수정 2026 03 28 17:05
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블랙핑크 지수. 유튜브 캡처
블랙핑크 지수. 유튜브 캡처


그룹 블랙핑크 지수가 연애관과 재결합에 대한 솔직한 생각을 밝혀 눈길을 끌었다.

지난 27일 유튜브 채널 ‘하퍼스 바자 코리아’에는 ‘커리어 vs 사랑? 지수의 선택은?’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상 속 지수는 누리꾼들의 고민에 답하며 자신의 가치관을 털어놨다.

사랑에서 가장 중요한 것이 무엇이냐는 질문에 그는 “무언가를 되돌려 받아야겠다는 생각을 안 하는 게 중요한 것 같다”며 “연인이나 친구, 부모님 관계에서도 보답받으려고 할수록 피폐해지는 느낌”이라고 답했다.

또 ‘커리어와 사랑 중 하나를 고르라’는 질문에는 “나”라고 답하며 웃음을 자아냈다.

특히 헤어진 연인과의 재결합 가능성에 대해서는 단호한 입장을 보였다. 지수는 “난 안 될 것 같다. 쉽게 헤어진 게 아닐 텐데 그 마음을 다시 돌리기 어렵다”며 “한번 뒤를 돌면 다시 돌아보지 않는 스타일”이라고 말했다.

한편 지수는 2023년 배우 안보현과 열애를 인정했으나 약 2개월 만에 결별 소식을 전한 바 있다.

온라인뉴스부
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