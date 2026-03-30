손종원 “엄숙한 결혼식 원해” 술렁였는데…박은영 셰프 ‘깜짝’ 결혼 발표

상대는 비연예인 의사…올봄 서울 신라호텔서 예식

JTBC ‘냉장고를 부탁해’ 박은영 셰프 결혼 발표

JTBC ‘냉장고를 부탁해’ 손종원 셰프.

JTBC 예능 프로그램 ‘냉장고를 부탁해’에서 ‘깜짝’ 결혼 발표가 예고돼 궁금증이 커진 가운데 희소식의 주인공은 박은영 셰프인 것으로 드러났다.지난 29일 방송 말미 공개된 예고 영상에는 소녀시대 티파니와 효연이 게스트로 등장했다. 이 자리에서 MC 김성주는 티파니가 배우 변요한과 혼인신고를 마쳤다고 언급해 눈길을 끌었다. 효연은 “결혼이나 하면 다행이라고 생각했다”고 말해 웃음을 자아냈다.이어 김성주는 “오늘 이 자리에서 결혼 발표를 한다고 한다”고 밝혀 현장을 술렁이게 했다. 이에 셰프들은 각자의 결혼관을 털어놨다. 권성준은 “첫사랑은”, 윤남노는 “내가 결혼을 한다면”, 박은영은 “나의 결혼식 로망은”, 손종원은 “엄숙한 결혼식을 하고 싶다”고 말하며 분위기를 이어갔다.특히 김성주가 “결혼 축하드린다”고 언급하면서 실제 결혼을 발표할 주인공이 누구인지에 대한 관심이 급격히 높아졌다. 일부 시청자들은 손종원의 발언과 분위기를 근거로 그가 주인공 아니냐는 추측을 내놓기도 했다.결국 밝혀진 결혼 발표의 주인공은 박은영 셰프였다.30일 방송계에 따르면 박은영 셰프는 올봄 서울 중구 신라호텔에서 의사인 연인과 백년가약을 맺는다.박은영은 2024년 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁’ 시즌1에서 흑수저 ‘중식여신’으로 출연해 화제를 모았다. 남자 셰프들이 대부분인 중식계에서 보기 드문 여성 요리사로, 같은 프로그램에 백수저로 출연한 50년 중식대가 여경래 셰프의 제자로도 알려져 있다.‘흑백요리사’ 이후 JTBC ‘냉장고를 부탁해’, 채널A ‘셰프의 손길 완벽한끼’, ‘집을 바꿀 순 없잖아?!’ 등 다양한 예능 프로그램에 출연 중이다.온라인뉴스부