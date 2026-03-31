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변요한♥티파니, 달콤한 신혼일상 사진 공개

입력 2026 03 31 07:37 수정 2026 03 31 07:37
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변요한 티파니 인스타그램
변요한 티파니 인스타그램


배우 변요한과 그룹 소녀시대 티파니가 신혼 일상을 만끽했다.

변요한은 지난 30일 개인 소셜미디어(SNS)에 하트와 장미 이모티콘과 함께 여러장의 사진을 게재했다.

사진 속 변요한은 카페에서 여유로운 시간을 보내는가 하면, 반려견과 산책을 즐기고 있다. 또 영화 ‘프로젝트 헤일메리’ 상영관을 찾은 모습도 함께 공유했다.

변요한이 게시물을 올리자마자 ‘좋아요’를 누른 티파니 역시 같은 날 자신의 SNS에 근황 사진을 올렸다.

티파니는 별다른 문구를 남기지는 않았지만, 변요한의 반려견과 함께하는 사진을 공유하며 달콤한 신혼 생활을 공개했다.

변요한과 티파니는 지난 2월 혼인신고를 마치고 법적으로 부부가 됐다.

온라인뉴스부
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