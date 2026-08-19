고현정, ‘23살 연하’ 던과 화보…이렇게 잘 어울릴 줄이야

사진=고현정 인스타그램 캡처

사진=던 인스타그램 캡처

사진=던, 고현정 인스타그램 캡처

배우 고현정과 가수 던이 23세의 나이 차이를 뛰어넘는 케미스트리를 선보여 시선을 사로잡았다.고현정은 지난 18일 자신의 소셜미디어(SNS)에 “아비에무아와의 작업. 다 갖고 싶다. 입으면 연애가 생각난다”라는 감상과 함께 현장 분위기가 담긴 사진과 화보 컷 여러 장을 게재했다.공개된 사진 속 고현정과 던은 의류 브랜드의 가을/겨울 시즌 의상을 착용하고 촬영에 임하고 있다.특히 1971년생인 고현정과 1994년생인 던은 23살이라는 나이 차가 믿기지 않는 케미스트리와 분위기의 조화로 시선을 사로잡았다.이날 고현정은 트렌디한 재킷부터 포근한 니트, 우아한 롱 스커트, 캐주얼한 데님 팬츠까지 다채로운 착장을 소화했다. 같은 날 던도 자신의 SNS에 해당 화보를 게재하며 니트와 재킷, 코트 등 감각적인 패션을 선보였다.한편 고현정은 차기작으로 영화 ‘당신의 과녁’ 출연을 확정 짓고 촬영을 앞두고 있다. 던은 최근 MBC ‘나 혼자 산다’에 출연해 반려견과 함께하는 일상을 공개했다.강경민 기자