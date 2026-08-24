58세 가수, ‘갸루 메이크업’ 도전…충격 변신에 “누구세요?”

사진=탁재훈 인스타그램 캡처

사진=SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’ 캡처

사진=SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’ 캡처

사진=탁재훈 인스타그램 캡처

가수 겸 방송인 탁재훈이 파격적인 메이크업에 도전했다.탁재훈은 자신의 인스타그램에 별다른 설명 없이 여러 장의 사진을 공유했다. 공개된 사진 속에는 그동안 볼 수 없었던 충격적인 비주얼의 모습이 담겨 있어 팬들을 깜짝 놀라게 했다.그는 새하얀 얼굴에 눈을 강조한 진한 갸루 메이크업을 하고 금발 헤어스타일에 검은색 모자와 줄무늬 반소매 티셔츠를 입고 포즈를 취하고 있다. 알고 보니 이 파격적인 변신은 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’ 촬영 과정에서 시도된 도전이었다.지난 23일 방송에서 그는 방송인 지예은과 함께 강렬한 갸루 분장을 한 상태로 최근 화제의 중심에 섰던 ‘거제 야호’ 밈의 주인공 리센느 원이, 미나미와 영상 통화를 진행했다. 화면 너머로 “야호”를 외치는 그를 향해 미나미와 원이는 “예은 언니는 알겠는데 옆에는 누구세요?”라며 탁재훈의 존재를 눈치채지 못해 현장을 웃음바다로 만들었다.원이는 이내 유심히 그를 살피더니 “누구인지 알 것 같다. 나이가 좀 있으시죠?”라며 날카로운 추리로 정체를 알아챘다. 이에 당황한 그는 “이렇게 분장했는데 무슨 나이가 있냐”라고 발끈해 폭소를 더했다.이어 원이는 “잘하셨는데 포인트가 하나 부족하다. 비음”이라고 조언을 건네며 깨알 같은 갸루 스타일 전수에 나섰다.한편 탁재훈은 지난 1995년 정규 1집 ‘내가 선택한 길’로 가요계에 데뷔했다. 이후 1998년 남성 듀오 ‘컨츄리꼬꼬’를 결성해 김미김미(Gimme! Gimme!), 오! 해피 등 다수의 히트곡으로 사랑받았다. 현재는 본업인 가수 활동을 넘어 예능과 연기 등 엔터테이너로서 활동 중이다.강경민 기자