박위, 사과에도 강연 ‘줄취소’…‘KTX 공익 저격’ 논란 계속 [스타이슈ON]

사진=유튜브 ‘위라클’, ‘서울청년정책네트워크 정책홍보 분과’ 인스타그램 캡처

사진=강남문화재단 홈페이지 캡처

사진=유튜브 ‘위라클’ 캡처

사진=유튜브 ‘위라클’ 캡처

유튜버 박위가 KTX 낙상 사고 장면을 담은 CCTV 영상 공개로 거센 역풍을 맞은 가운데, 출연을 앞둔 강연과 토크콘서트가 잇따라 취소되는 등 후폭풍이 거세지고 있다.박위는 오는 27일 예정됐던 서울특별시 홍보대사 자격으로 참여할 예정이었던 ‘2026 서울청년정책네트워크 인사이트 특강’ 무대에 오르지 못하게 됐다. 해당 강연의 취소 사실은 서울청년정책네트워크 홍보 채널을 통해 공지됐다.뿐만 아니라 오는 28일 개최될 예정이었던 강남문화재단 주최 ‘위라클 박위의 토크콘서트’는 결국 무산됐다. 주최 측은 소셜미디어(SNS) 등에 올라와 있던 박위 관련 홍보 게시물을 모두 삭제하고 예매 관객들에게도 취소 사실을 안내했다. 안내문에는 “부득이한 사정으로 콘서트가 취소되었다”라며 양해와 사과의 뜻을 담았다.앞서 그는 자신의 유튜브 채널을 통해 지난 KTX 이용 당시 하차 과정에서 발생한 낙상 사고의 현장 CCTV 영상을 공개해 논란의 중심에 섰다. 영상을 공개하며 그는 하차하던 중 눈앞에 있던 발에 휠체어 뒷바퀴가 걸려 몸이 앞으로 튕겨 나가 바닥에 고꾸라지는 사고 상황을 설명했다.문제는 당시 그를 도우려 리프트에 발을 올렸던 사회복무요원이 현장에서 이미 정중하게 사과했음에도 해당 영상을 대중에게 공개한 점이었다. 이를 두고 일각에서는 일반인 근무자를 상대로 한 ‘공익 저격’이자 지나친 ‘마녀사냥’을 유도했다는 강한 비판이 쏟아졌다.논란이 확산하자 그는 “정중하게 사과하셨던 근무자님의 입장을 깊이 생각하지 못했다”며 “저를 도와주시기 위한 선의의 과정에서 발생한 실수를 제가 너무 부정적으로만 부각했다”고 사과문을 게재하며 공식 사과했다. 논란이 됐던 영상은 현재 삭제된 상태다.그러나 대중의 싸늘한 시선이 쉽게 가라앉지 않는 분위기 속에서 예정된 강연들이 줄취소되는 등 후폭풍이 이어지고 있어, 향후 그의 행보에 적지 않은 타격이 불가피할 것으로 보인다.강경민 기자