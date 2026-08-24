양준모 “3년 전 이혼” 걸그룹과 재혼 발표…“새 생명 찾아와”

양준모 양지원 결혼. SNS 캡처

양준모 양지원 결혼. SNS 캡처

배우 양준모(46)가 이혼 사실을 뒤늦게 공개하며 재혼 소식도 알렸다. 상대는 걸그룹 출신 배우 양지원이었다.양준모는 24일 자신의 소셜미디어(SNS)에 “조금 늦은 소식이라 놀라실 분들도 계실 텐데, 지난 시간 동안 제 삶에 여러 변화들이 있었다. 저는 오랜 고민 끝에 지난 2023년 결혼 생활을 정리하고 서로 각자의 길을 걷게 됐다”고 이혼을 고백했다.그는 “그동안 이 이야기를 따로 꺼내지 않았던 것은 무엇보다 아직 어린 딸아이가 혹여 상처받거나 불필요한 시선 속에 놓이지 않기를 바라는 마음이 컸기 때문”이라면서 “시간이 흘러 각자의 자리에서 새로운 삶을 잘 만들어 가고 있고, 서로의 삶을 응원하고 있다. 그리고 아이 역시 사랑 속에서 건강하게 잘 지내고 있다”고 전했다.이와 함께 재혼 소식도 발표했다. 양준모는 “그렇게 힘들었던 제 삶을 다시 차근차근 만들어 가는 시간 속에 곁에서 따뜻한 힘이 되어 주고, 다시 웃음을 찾게 해 준 고맙고 사랑하는 사람이 있었다. 함께하는 평범한 하루가 얼마나 소중한지 다시 알게 해 준 그 사람과 이제 한 가족이 되어 새로운 삶을 시작하려 한다”고 밝혔다.양준모의 재혼 상대는 8살 연하인 그룹 스피카 출신 배우 양지원이었다.양지원도 이날 자신의 SNS를 통해 “여러분 저 결혼합니다”라면서 직접 결혼 소식을 밝혔다.그는 “원래는 내년 초로 결혼을 계획하고 있었는데 너무나 감사하게도 우리에게 새 생명을 주셔서 내년, 마흔에 내가 엄마가 된다”고 임신을 알렸다.양지원은 “우리 두 사람은 어떻게 보면 정말 다르고, 또 어떻게 보면 참 비슷한 점이 많다. 내가 미처 보지 못하는 부분을 바라보게 해 주어서 이 사람을 사랑하면서 나도 한 걸음 더 어른이 되어 간다”면서 “무엇보다도 하나님을 이전보다 더 깊고 가까이 만나게 되었고, 믿음 안에서 함께 살아가고 싶다는 마음이 커지는 사람”이라며 예비 남편에 대한 깊은 신뢰와 사랑을 표현했다.한편 양준모는 뮤지컬 ‘오페라의 유령’, ‘지킬 앤 하이드’, ‘영웅’, ‘레미제라블’, ‘웃는 남자’ 등 대형 작품에 출연한 국내 뮤지컬계를 대표하는 배우다. 드라마 ‘시지프스 : the myth’ ‘마에스트라’와 영화 ‘광해, 왕이 된 남자’ ‘R2B: 리턴 투 베이스’ 등에도 출연하며 활동 영역을 넓혔다.양지원은 2012년 스피카로 데뷔했으며 ‘독하게’, ‘러시안 룰렛’, ‘Tonight’, ‘You Don’t Love Me‘ 등을 발표했다.온라인뉴스부