양준모 “3년 전 이혼” 걸그룹과 재혼 발표…“새 생명 찾아와”
입력 2026 08 24 18:22 수정 2026 08 24 18:22
배우 양준모(46)가 이혼 사실을 뒤늦게 공개하며 재혼 소식도 알렸다. 상대는 걸그룹 출신 배우 양지원이었다.
양준모는 24일 자신의 소셜미디어(SNS)에 “조금 늦은 소식이라 놀라실 분들도 계실 텐데, 지난 시간 동안 제 삶에 여러 변화들이 있었다. 저는 오랜 고민 끝에 지난 2023년 결혼 생활을 정리하고 서로 각자의 길을 걷게 됐다”고 이혼을 고백했다.
그는 “그동안 이 이야기를 따로 꺼내지 않았던 것은 무엇보다 아직 어린 딸아이가 혹여 상처받거나 불필요한 시선 속에 놓이지 않기를 바라는 마음이 컸기 때문”이라면서 “시간이 흘러 각자의 자리에서 새로운 삶을 잘 만들어 가고 있고, 서로의 삶을 응원하고 있다. 그리고 아이 역시 사랑 속에서 건강하게 잘 지내고 있다”고 전했다.
이와 함께 재혼 소식도 발표했다. 양준모는 “그렇게 힘들었던 제 삶을 다시 차근차근 만들어 가는 시간 속에 곁에서 따뜻한 힘이 되어 주고, 다시 웃음을 찾게 해 준 고맙고 사랑하는 사람이 있었다. 함께하는 평범한 하루가 얼마나 소중한지 다시 알게 해 준 그 사람과 이제 한 가족이 되어 새로운 삶을 시작하려 한다”고 밝혔다.
양준모의 재혼 상대는 8살 연하인 그룹 스피카 출신 배우 양지원이었다.
양지원도 이날 자신의 SNS를 통해 “여러분 저 결혼합니다”라면서 직접 결혼 소식을 밝혔다.
그는 “원래는 내년 초로 결혼을 계획하고 있었는데 너무나 감사하게도 우리에게 새 생명을 주셔서 내년, 마흔에 내가 엄마가 된다”고 임신을 알렸다.
양지원은 “우리 두 사람은 어떻게 보면 정말 다르고, 또 어떻게 보면 참 비슷한 점이 많다. 내가 미처 보지 못하는 부분을 바라보게 해 주어서 이 사람을 사랑하면서 나도 한 걸음 더 어른이 되어 간다”면서 “무엇보다도 하나님을 이전보다 더 깊고 가까이 만나게 되었고, 믿음 안에서 함께 살아가고 싶다는 마음이 커지는 사람”이라며 예비 남편에 대한 깊은 신뢰와 사랑을 표현했다.
한편 양준모는 뮤지컬 ‘오페라의 유령’, ‘지킬 앤 하이드’, ‘영웅’, ‘레미제라블’, ‘웃는 남자’ 등 대형 작품에 출연한 국내 뮤지컬계를 대표하는 배우다. 드라마 ‘시지프스 : the myth’ ‘마에스트라’와 영화 ‘광해, 왕이 된 남자’ ‘R2B: 리턴 투 베이스’ 등에도 출연하며 활동 영역을 넓혔다.
양지원은 2012년 스피카로 데뷔했으며 ‘독하게’, ‘러시안 룰렛’, ‘Tonight’, ‘You Don’t Love Me‘ 등을 발표했다.
온라인뉴스부
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