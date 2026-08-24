“지디가 남편 살렸다” 공연 중 카메라 감독에 ‘인간방패’…무대 추락 막아 [이슈픽]

공연 중 카메라맨 위험 발견한 지드래곤

손짓으로 알리고 직접 동선까지 바꿔

지드래곤이 카메라 감독을 향해 제스처를 취하는 모습이 담겼다. 온라인 커뮤니티

지난 21~23일 경기 고양종합운동장에서 열린 그룹 빅뱅의 데뷔 20주년 기념 월드투어 ‘XX: COSMOS(코스모스)’에서 무대를 선보이는 멤버 지드래곤. YG엔터테인먼트 제공

유튜브 채널 ‘지드래곤_zip’ 캡처

빅뱅 멤버 지드래곤(본명 권지용·38)이 공연 도중 무대에서 추락할 뻔한 카메라 감독의 위험을 재빨리 알아채고 사고를 막은 사실이 알려졌다. 카메라 감독의 아내까지 직접 나서 “지디가 남편을 살려줬다”고 감사 인사를 전해 화제가 되고 있다.24일 온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS)에는 지난 21일부터 23일까지 경기 고양종합운동장 주경기장에서 열린 빅뱅 데뷔 20주년 기념 월드투어 ‘XX: COSMOS’ 공연에서 촬영된 영상이 확산됐다.영상에는 지드래곤이 공연을 이어가는 가운데 자신을 촬영하던 카메라 감독이 대형 카메라를 든 채 뒷걸음질하는 모습이 담겼다.카메라 감독은 지드래곤을 촬영하기 위해 앵글을 잡으며 뒤로 이동했고, 어느 순간 무대 가장자리에 가까워졌다. 이를 발견한 지드래곤은 공연을 멈추지 않은 채 카메라 감독에게 안쪽으로 들어오라는 듯 손짓을 했다.그럼에도 여전히 카메라 감독이 무대 끝자락에 서 있자 지드래곤은 직접 그의 뒤쪽으로 이동해 자신이 무대 끝에 자리 잡았다. 이후에도 카메라 감독의 움직임을 살피며 혹시 모를 상황에 대비하는 모습이 포착됐다.해당 무대의 높이는 약 2m였던 것으로 전해졌다. 특히 카메라 감독은 무거운 촬영 장비를 들고 있어 자칫 뒤로 넘어졌다면 큰 부상으로 이어질 수 있는 상황이었다.이후 카메라 감독의 아내라고 밝힌 한 누리꾼이 해당 영상에 댓글을 남기면서 당시 상황의 뒷이야기도 알려졌다.그는 “남편이 이야기해줬는데 저날 지디님이 저희 남편 살려줬다더라”며 “무대가 한 2m 정도 되는 높이인데, 저 파트가 계속 다가오는 부분이라 앵글 잡으며 뒤로 빠졌다. 지디님 아니었으면 무대에서 낙상할 뻔했다고 한다”고 전했다.이어 “저와 저희 아이들 모두 빅뱅 완전 팬인데 이렇게 또 지디님의 은혜를 입었다”며 지드래곤에게 고마움을 전했다.영상을 본 누리꾼들은 “공연하면서 저걸 어떻게 발견했느냐”, “순간적인 센스가 대단하다”, “말로만 경고한 게 아니라 직접 위치를 바꿔줬다”라며 지드래곤의 대처에 감탄했다.한편 빅뱅은 올해 데뷔 20주년을 맞아 월드투어 ‘XX: COSMOS’를 진행하고 있다. 지난 21일부터 23일까지 사흘간 열린 고양 공연에는 10만명 이상의 관객이 몰렸다. 빅뱅은 앞으로 북미·유럽·오세아니아·아시아 등 19개 도시에서 총 33회 공연을 이어갈 예정이다.이보희 기자