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50세 함소원, 교통사고로 중환자실 입원 후… 몰라보게 수척해진 근황

입력 2026 08 25 07:28 수정 2026 08 25 09:47
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함소원 인스타그램 캡처
함소원 인스타그램 캡처


방송인 함소원(50)이 교통사고로 두 달 가까이 입원한 뒤 수척해진 모습으로 일상에 복귀한 근황을 전했다.

함소원은 지난 24일 자신의 인스타그램에 “여러분, 보고 싶었다. 계속 여러분과 방송하고 싶다”는 글과 함께 오랜만에 진행한 공동구매 라이브 방송 다시보기를 공유했다.

영상 속 함소원은 오랜 입원 생활을 마친 후 사고 전과 비교해 한층 수척해진 얼굴이 눈에 띄어 팬들의 걱정을 자아냈다.

함소원은 “건강은 차츰 좋아지고 있는 것 같다”며 직접 몸 상태를 전했다.

앞서 함소원은 지난 6월 차량을 주차하는 과정에서 전봇대와 충돌하는 교통사고를 당했다.

이 사고로 골반이 골절돼 중환자실에 입원했다. 이후 수술을 받았으며, 두 달에 가까운 기간 동안 병원에서 치료받았다.

함소원은 사고 직후 다리를 움직일 수 없었고 병원으로 이송되는 과정에서 의식이 흐려졌던 당시 상황을 털어놓기도 했다.

함소원은 이날 영상에서 전남편 진화를 언급하기도 했다.

그는 양념갈비를 소개하던 중 “진화씨도 맛있다고 그랬다”고 자연스럽게 말했다. 이혼 이후에도 진화와 교류해온 함소원이 오랜만의 복귀 방송에서도 전남편을 언급해 눈길을 끌었다.

한편 함소원은 2018년 18세 연하 중국인 진화와 혼인신고 후 법적 부부가 됐고 같은 해 12월 딸을 출산했으나, 2022년 12월 이혼을 결정했다. 두 사람은 이혼 후에도 육아와 비즈니스를 함께하며 관계를 이어왔지만 2024년 말 결별했다. 딸은 함소원이 양육 중이다.

온라인뉴스부
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