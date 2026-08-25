고현정, 럭셔리 그 자체…차원이 다른 우아함 [SNS★샷]

사진=고현정 인스타그램 캡처

사진=고현정 인스타그램 캡처

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배우 고현정이 명품 주얼리 브랜드 화보를 통해 우아함과 대체 불가한 매력을 뽐내며 시선을 사로잡았다.고현정은 자신의 인스타그램에 별다른 코멘트 없이 주얼리 화보 사진을 게재했다. 공개된 사진 속에서 그는 명품 주얼리를 착용하고 특유의 고혹적인 아우라를 아낌없이 발산했다.그는 어깨가 드러나는 상의를 착용해 슬림한 어깨선과 가녀린 팔 라인을 고스란히 드러냈다. 여기에 무게감 있는 볼드한 디자인의 귀걸이와 팔찌, 목걸이를 완벽하게 소화하며 한 폭의 그림 같은 실루엣을 완성했다. 과하지 않으면서도 세련된 스타일링은 그의 고급스러운 이미지를 한층 더 극대화했다.1971년생인 그는 50대가 믿기지 않는 세월을 역행하는 방부제 미모로 시선을 사로잡았다.한편 고현정은 지난 1989년 미스코리아 선발대회에서 ‘선’에 입상하며 연예계에 데뷔했다. 1990년 KBS 드라마 ‘대추나무 사랑걸렸네’로 배우 활동을 시작해 드라마 ‘모래시계’, ‘선덕여왕’, ‘봄날’, ‘대물’ 등 다수의 인기작에 출연했다. 지난해에는 SBS 드라마 ‘사마귀: 살인자의 외출’로 ‘2025 SBS 연기대상’ 미니시리즈 장르·액션 부문 최우수연기상을 수상했다.강경민 기자