“캔맥주도 산지 직송이라고?”…유통과정 90% 줄이니 ‘매출 7배 폭발’

GS25가 우리동네GS 앱을 통해 ‘카스 신선픽업’ 사전 예약을 실시한다. GS리테일 제공

공장에서 생산된 맥주를 일주일 내로 집에서 즐길 수 있도록 한 편의점 기획전이 열린다.10일 GS리테일의 편의점 브랜드 GS25는 오는 11일부터 갓 생산된 캔맥주 ‘카스 신선픽업’ 사전 예약을 시작한다고 밝혔다.‘카스 신선픽업’은 카스 캔맥주 제품을 생산 후 4일 만에 마실 수 있도록 한 GS25 기획 행사다. 월요일에 생산된 맥주를 사전 예약으로 구매하면 그 주 금요일에 챙겨갈 수 있다. 일반 캔맥주보다 약 100일가량 짧은 기간이다.이번 사전 예약은 11일부터 다음 달 8일까지 ‘우리동네GS’ 애플리케이션을 통해 진행된다. 행사 상품은 카스 350㎖ 24입이다. 지난 8일 생산된 맥주를 12일부터 전국 GS25와 GS더프레시에서 받을 수 있다.상품 가격은 3만 2900원으로 1캔당 약 1370원 수준이다. 사전 예약 고객 전원에게는 쿨러백도 증정한다.특히 GS25는 이번 행사부터 제주 지역까지 서비스 범위를 확대했다고 밝혔다. 다만 제주는 육지보다 하루 늦은 13일부터 수령 가능하다.GS25는 생산 직후의 맥주가 주목받는 이유로 그 특유의 풍미를 꼽았다. 캔맥주와 같은 라거 비어는 생산 직후에 홉의 향과 청량감이 가장 풍부하고 목 넘김도 깔끔하다는 것이다.맥주는 유통과정에서 직사광선이나 열에 노출되면 변질하기 쉽다. 생산 후 빠르게 마시는 맥주가 가장 맛있게 느껴지는 이유다.신선 맥주에 대한 소비자의 관심도도 높다. 지난 5월 GS25가 선보인 신선 맥주 ‘칭따오 퓨어드래프트’ 사전 예약은 이틀 만에 준비 물량이 모두 완판됐다.‘카스 신선픽업’ 사전 예약 매출도 올해 현재까지 전년 대비 486.7% 증가한 것으로 나타났다. 특히 지난달 매출의 경우 전년 동기 대비 581.8% 급증했다는 분석이 나왔다.GS리테일 관계자는 “GS25는 폭염 속 집에서 가장 신선한 맥주를 즐기려는 고객 수요에 맞춰 ‘카스 신선픽업’ 사전 예약 행사를 기획했다”고 말했다.정회하 인턴기자