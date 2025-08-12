제니가 착용했더니 ‘품절 대란’…‘3만원대’ 이 티셔츠 정체

제니 인스타그램 게시물 캡처

온라인 패션 플랫폼 캡처

그룹 블랙핑크 멤버 제니가 착용한 티셔츠가 화제를 모으면서 품절 대란을 일으키고 있다. 해당 티셔츠는 국내 캐주얼 브랜드 제품으로 가격이 3만원대라는 점 때문에 더 큰 관심을 모았다.제니는 9일 소셜미디어(SNS)에 “제니의 파리 여행기”라는 짧은 글귀와 함께 파리에서 찍은 사진 여러 장을 올렸다.사진 속 제니가 착용한 긴팔 티셔츠에는 파격적인 문구가 적혀 있어 관심을 모았다.티셔츠에는 ‘Did you get shot in the head? My dad is a good shooter. Kkabujimara’(머리에 총 맞았냐? 우리 아빠 사격 잘한다. 까불지마라)라고 적혀 있다. 마지막에 적힌 까불지마라는 한국어 발음을 그대로 영어로 적어 눈길을 끌었다.이에 누리꾼들은 “문구가 너무 재밌다”, “가격이 착하다”, “나도 사고 싶다”는 등의 반응을 내놨다.해당 티셔츠는 국내 캐주얼 브랜드 제품으로 5만원대에 출시됐다. 온라인 패션 플랫폼 등에서는 3만원대에 판매되고 있다.제니가 착용한 이후로 판매 순위 1위를 기록하며 품절 대란이 벌어지기도 했다. 티셔츠는 현재 예약 주문만 가능한 상태로 다음 달 12일부터 출고된다고 안내돼 있다.앞서 제니는 지난달 인천국제공항에서 출국하며 ‘발가락 신발’을 신어 화제가 된 바 있다. 이후 이효리, 신민아 등 유명 연예인들이 착용한 모습이 잇달아 포착되면서 발가락 신발 품절 대란이 일어나기도 했다. 또 이달 초 제니가 공항에서 착용한 ‘No Fun’ 볼캡도 화제가 되면서 품절된 바 있다.최종범 인턴기자