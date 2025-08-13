치킨 아니고 ‘불닭’ 아이스크림입니다…3천원에 판다는 ‘이곳’

CU에서 판매를 시작한 아이스크림 ‘아임낫어불닭치킨’. BGF리테일 제공

소셜미디어(SNS)상에서 퍼진 ‘불닭볶음면’에 아이스크림 ‘빵빠레’를 섞어 먹는 모습. 틱톡 @dasol2__

마치 닭 튀김처럼 생긴 아이스크림이 ‘불닭볶음면’ 맛으로 출시돼 눈길을 끈다.BGF리테일의 편의점 브랜드 CU는 불닭 맛을 입힌 아이스크림 ‘아임낫어불닭치킨’과 ‘불닭다리 모양빵’ 등 간식 2종을 출시한다고 13일 밝혔다.최근 해외 젊은 세대 사이에서 유행 중인 ‘스와이시’(Swicy) 트렌드에 맞게 구성한 상품이라는 설명이다.‘스와이시’는 단맛(Sweet)과 매운맛(Spicy)을 합친 단어다. 복합적이고 색다른 맛을 즐기고자 하는 Z세대(1995년 이후 출생자)의 취향과 맞물려 인기다.특히 최근 삼양식품의 ‘불닭볶음면’ 등 매콤한 한국 식품이 소셜미디어(SNS) 등을 통해 널리 퍼지면서, 국내외 식음료 기업에서도 자극적이고 중독성 강한 ‘스와이시’ 제품들을 다수 내놓고 있다.CU 역시 지난 5월부터 7월까지 고추장, 치폴레, 불닭 소스로 맛을 낸 ‘스와이시’ 제품 매출이 지난해 같은 기간 대비 27.2% 늘었다고 밝혔다.이번에 CU가 출시한 ‘아임낫어불닭치킨’은 여름철 수요를 겨냥해 닭 다리 모양으로 만든 불닭 맛 아이스크림으로, 가격은 3000원이다.불닭 맛 옥수수 크런치로 만든 속을 다시 불닭 맛 초콜릿으로 감싼 뒤, 그 안을 우유 아이스크림으로 채운 제품이다.‘불닭다리 모양빵’은 CU의 자체 개발(PB) 베이커리 상표 ‘베이커리 405’를 달고 나온다. 닭 다리 모양의 빵 속에 콘치즈, 계란, 마카로니를 불닭 소스에 버무려 넣어 만든 크로켓이다.BGF리테일 관계자는 “최근 SNS를 통해 글로벌 미식 트렌드의 파급력이 커지면서 고객들의 호기심을 충족시켜 주기 위한 이색 제품들을 준비했다”고 말했다.정회하 인턴기자