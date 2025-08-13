logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

치킨 아니고 ‘불닭’ 아이스크림입니다…3천원에 판다는 ‘이곳’

정회하 인턴기자
입력 2025 08 13 09:58 수정 2025 08 13 09:58
기사 소리로 듣기
다시듣기
CU에서 판매를 시작한 아이스크림 ‘아임낫어불닭치킨’. BGF리테일 제공
CU에서 판매를 시작한 아이스크림 ‘아임낫어불닭치킨’. BGF리테일 제공


마치 닭 튀김처럼 생긴 아이스크림이 ‘불닭볶음면’ 맛으로 출시돼 눈길을 끈다.

BGF리테일의 편의점 브랜드 CU는 불닭 맛을 입힌 아이스크림 ‘아임낫어불닭치킨’과 ‘불닭다리 모양빵’ 등 간식 2종을 출시한다고 13일 밝혔다.

최근 해외 젊은 세대 사이에서 유행 중인 ‘스와이시’(Swicy) 트렌드에 맞게 구성한 상품이라는 설명이다.

소셜미디어(SNS)상에서 퍼진 ‘불닭볶음면’에 아이스크림 ‘빵빠레’를 섞어 먹는 모습. 틱톡 @dasol2__
소셜미디어(SNS)상에서 퍼진 ‘불닭볶음면’에 아이스크림 ‘빵빠레’를 섞어 먹는 모습. 틱톡 @dasol2__


‘스와이시’는 단맛(Sweet)과 매운맛(Spicy)을 합친 단어다. 복합적이고 색다른 맛을 즐기고자 하는 Z세대(1995년 이후 출생자)의 취향과 맞물려 인기다.

특히 최근 삼양식품의 ‘불닭볶음면’ 등 매콤한 한국 식품이 소셜미디어(SNS) 등을 통해 널리 퍼지면서, 국내외 식음료 기업에서도 자극적이고 중독성 강한 ‘스와이시’ 제품들을 다수 내놓고 있다.

CU 역시 지난 5월부터 7월까지 고추장, 치폴레, 불닭 소스로 맛을 낸 ‘스와이시’ 제품 매출이 지난해 같은 기간 대비 27.2% 늘었다고 밝혔다.

CU에서 판매를 시작한 아이스크림 ‘아임낫어불닭치킨’. BGF리테일 제공
CU에서 판매를 시작한 아이스크림 ‘아임낫어불닭치킨’. BGF리테일 제공


이번에 CU가 출시한 ‘아임낫어불닭치킨’은 여름철 수요를 겨냥해 닭 다리 모양으로 만든 불닭 맛 아이스크림으로, 가격은 3000원이다.

불닭 맛 옥수수 크런치로 만든 속을 다시 불닭 맛 초콜릿으로 감싼 뒤, 그 안을 우유 아이스크림으로 채운 제품이다.

‘불닭다리 모양빵’은 CU의 자체 개발(PB) 베이커리 상표 ‘베이커리 405’를 달고 나온다. 닭 다리 모양의 빵 속에 콘치즈, 계란, 마카로니를 불닭 소스에 버무려 넣어 만든 크로켓이다.

BGF리테일 관계자는 “최근 SNS를 통해 글로벌 미식 트렌드의 파급력이 커지면서 고객들의 호기심을 충족시켜 주기 위한 이색 제품들을 준비했다”고 말했다.

정회하 인턴기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 홍진경 맞아? 22년 만에 이혼 발표…백발로 변신한 근황

    thumbnail - 홍진경 맞아? 22년 만에 이혼 발표…백발로 변신한 근황

  2. 고현정 “여보 생일 축하해, 사랑합니다”…깜짝 영상

    thumbnail - 고현정 “여보 생일 축하해, 사랑합니다”…깜짝 영상

  3. ‘전처 딸 파양’ 김병만 측 “패륜 행위”라더니…“상처받지 않길”

    thumbnail - ‘전처 딸 파양’ 김병만 측 “패륜 행위”라더니…“상처받지 않길”

  4. 안재욱, 이재명 대통령과 만찬 ‘포착’…무슨 인연이길래

    thumbnail - 안재욱, 이재명 대통령과 만찬 ‘포착’…무슨 인연이길래

  5. 소녀시대 권유리, 제주도서 낙마 사고

    thumbnail - 소녀시대 권유리, 제주도서 낙마 사고

  6. 결혼 3개월 만에 ‘이혼설’ 충격…남보라, 오랜 인연 만났다

    thumbnail - 결혼 3개월 만에 ‘이혼설’ 충격…남보라, 오랜 인연 만났다
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved