“같이 일하기 싫다”…직장인 30%가 꼽은 ‘최악의 동료’ 1위

인크루트 제공

직장인 10명 중 8명이 현재 근무 중인 회사에 업무를 방해하는 ‘오피스 빌런’이 있다고 해 눈길을 끈다.HR테크기업 인크루트가 직장인 651명을 대상으로 설문조사를 실시한 결과 응답자 80.6%가 ‘직장에 오피스 빌런이 있다’고 답했다.기업 규모별로는 대기업 재직자의 87.3%가 ‘오피스 빌런이 있다’고 응답해 가장 높은 비율을 보였다. 이어 중견기업(81.6%), 중소기업(80.0%), 공기업 및 공공기관(77.8%) 순이었다.오피스 빌런의 직급은 ‘직속 및 다른 부서 상사’가 50.3%로 가장 많았다. ‘동료 및 후배’가 39.4%로 2위였으며 ‘임원진(27.2%)’ ‘대표 및 사장(19.8%)’이 뒤를 이었다.최악의 오피스 빌런 유형으로는 ‘갑질 및 막말형’이 1위를 차지했다. 부적절한 언행이나 갑질로 다른 직원을 괴롭히는 유형이며 응답자의 30.5%가 최악의 직장 동료로 꼽았다.다음으로는 일을 하지 않고 노는 시간, 휴식 시간이 많은 ‘월급루팡형(18.9%)’이 2위였다.이어 성과가 잘 나오면 내 탓, 못 나오면 남 탓하는 ‘내로남불형(15.2%)’과 업무 요청이나 협조를 과다하게 요청하는 ‘내 일은 네 일형(11.0%)’ 순이었다.오피스 빌런이 본인의 예의 없는 행동을 인지하고 있는지에 대한 질문에 응답자의 59.0%는 ‘모른다’고 답했다.또 전체 응답자 중 68.2%는 ‘나는 오피스 빌런이 아니다’라고 답했다. 스스로 오피스 빌런이라고 인정한 응답은 12.4%에 그쳤다.유승하 인턴기자