“60% 할인에 품절 대란”…9월 혜택 공개되자 난리 난 ‘이곳’

큰 호응을 얻어 품절 대란까지 일으킨 SK텔레콤 ‘T 멤버십 고객 감사제’가 9월에도 진행된다.31일 SKT는 T데이, VIP 픽에 고객 감사제를 더해 한층 풍성해진 ‘9월 멤버십 혜택’을 선보인다고 밝혔다.오는 9월 1일부터 5일까지 진행되는 T데이 기간에는 컴포즈커피 선착순 무료 제공, 더벤티 아메리카노 50% 할인, 배민X처갓집 7000원 할인 등 다양한 행사가 진행된다.또 멤버십 VIP 등급 고객에게 제공되는 VIP 픽은 역대 최대 혜택을 선보인다. 폴바셋, 피자헛, 배달의민족, 롯데리아를 비롯해 라이프스타일 브랜드 자주(JAJU) 등 여러 브랜드가 신규 제휴사로 참여한다.매달 3개의 제휴사를 선정해 50% 이상 할인을 제공하는 ‘T 멤버십 고객 감사제’의 9월 첫 번째 제휴사는 외식 브랜드 ‘빕스’다. 빕스는 최대 10만원 한도로 50% 할인을 제공한다.빕스 할인 쿠폰은 오는 9월 1일부터 10일까지 T멤버십 앱에서 내려받을 수 있으며, 쿠폰 사용 기한은 10월 31일까지다.‘T 멤버십 고객 감사제’는 지난 4월 발생한 사이버 침해사고에 따른 보상 조치로 진행하는 행사다. SKT 고객들은 제휴사별 1회씩, 한 달에 총 3회 멤버십 제휴 혜택을 이용할 수 있다. 할인쿠폰은 총 수량 제한 없이 모든 고객에 제공된다.앞선 8월에는 스타벅스 아메리카노 무료 제공, 파리바게뜨 50% 할인, 도미노피자 60% 할인 등 파격적인 혜택을 내세워 화제를 모았다.‘파리바게뜨 50% 할인’ 행사 기간 전국 파리바게뜨 매장에서는 ‘품절 대란’이 일어났다. 또 60% 할인을 진행한 도미노피자는 홈페이지 접속이 마비되기도 했다.아울러 SKT는 ‘고객 감사제’의 일환으로 8월부터 12월까지 5개월간 매월 데이터 50GB를 추가로 제공한다.SKT는 올해 고객 감사패키지에만 약 5000억원을 투입할 계획이다.유승하 인턴기자